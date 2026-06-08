世界杯2026｜民调看好法国队捧杯 麦巴比膺最受欢迎球星
更新时间：18:28 2026-06-08 HKT
发布时间：18:28 2026-06-08 HKT
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美加墨世界杯还有4日将要拉开战幔，据法国媒体的报导，法国国内对国家队的期望甚高，近半数的法国民众深信，法国队能于今届赛事成功夺冠。同时阵中星将麦巴比（Kylian Mbappe）被票选为「最受欢迎球员」。
是次民调访问了1,005名18岁或以上的法国代表性样本，当中包括429名足球迷。数据显示，48%受访者看好法国队能历史性第三度捧走大力神杯。至于其他争标分子，8%受访者认为西班牙是夺冠大热，而看好葡萄牙及巴西的则各占6%。
随著赛事临近，法国国内的足球气氛亦日益浓厚。调查指出，57%的法国人计划观看今届世界杯赛事，比例较2022年卡塔尔世界杯时上升了7个百分点。在球员受欢迎程度方面，阵中三大主力麦巴比、奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及尼高路简迪（N'Golo Kante）成为最受国民爱戴的法国球星。
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