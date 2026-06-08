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世界杯2026│艾宁夏兰特友赛交白卷 26年国际赛无入波 故意示人以弱？

足球世界
更新时间：18:00 2026-06-08 HKT
发布时间：18:00 2026-06-08 HKT

挪威周日与摩洛哥友赛备战世界杯，最终先失守下赛和1:1，神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)正选出场没有士哥，今年于国际赛仍未开斋。恰巧挪威在2026年所有比赛都是友赛，夏兰特忘带射门鞋，但他之前连续10场正式比赛都有士哥，难道刻意在美加墨世杯前示人以弱？

夏兰特出场对摩洛哥72分钟仅触球4次。路透社
夏兰特出场对摩洛哥72分钟仅触球4次。路透社

夏兰特出场72分钟仅触球4次

今场挪威与摩洛哥于美国拍跳，后者由效力皇家马德里的中场巴谦戴亚斯先开纪录，挪威直到75分钟靠队长马田奥迪加特破网追平，双方最终赛和1:1。艾宁夏兰特今仗正选披甲，出场72分钟全场隐形，仅得4次触球和2次传球，以及1次未能命中目标的攻门，没有与对手争枪和争顶。

正式比赛与友赛表现相差甚远

然而这名25岁挪威中锋可能故意示人以弱，皆因他今年4场友赛2次出场均没有入球，阵上表现亦不及球会赛积极。事实上此子由2024年11月起，连续10场有竞争性的比赛都取得士哥，合共轰入19球，与友谊赛的效率相差甚远，大有留力的意味。

夏兰特出场对摩洛哥72分钟仅触球4次。路透社
夏兰特出场对摩洛哥72分钟仅触球4次。路透社
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