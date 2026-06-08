世界杯2026│远藤航恢复有球训练 日本主帅森保一称首战可上阵

日本教练森保一周日接受采访时透露，一直受足踝伤患困扰的中场兼队长远藤航，近日开始进行有球训练，训练强度亦逐步提升，队医表示他可以在世界杯分组首轮上阵。同时森保一指球队虽考虑过在首战展开前更换大军名单的可能性，但按照目前的情况应不会换人。

远藤航逐步恢复有球训练

效力利物浦的远藤航，2月中勇战受伤，随即接受了左足踝手术，并在5月恢复训练。这名33岁防守中场于上周日1:0击败冰岛的友赛中正选出场，踢了半场因左脚不适被换走，外界担心其状态和伤情。事实上此子自加入日本队的集训后，只进行单独训练，没有参加球队的合练，仅在周六短暂出场于训练场。

队医报告可在分组首轮出场

然而日本教练森保一受访时指，远藤航已逐步开始有球训练，训练强度亦正在提升，进展理想。他透露远藤航的情况交由医疗团队判断，目前队医方面给予的报告，是这名防中可以在世界杯分组赛首轮上阵。而根据规定，各队可以在分组首轮开赛前24小时，因应伤病更换球员，森保一指他们一直考虑各种可能性，因阵中不止远藤航一人刚刚伤瘉，但按照目前的情况无需换人，会以原有的26人大军继续应战。

日本在今届决赛周被编入F组，香港时间周日(15日)深夜4时上演分组首轮，硬撼劲旅荷兰。