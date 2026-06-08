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世界杯2026│8位40岁以上老将 41岁C朗未系最老 一人43岁

足球世界
更新时间：18:00 2026-06-08 HKT
发布时间：18:00 2026-06-08 HKT

美加墨世界杯周四拉开战幔，48支参赛球队已经公布大军名单，当中有7人年过40岁，连同下周二生日的乌拉圭门将梅斯利拿，总共有8位40岁以上老将。41岁的葡萄牙队长C朗拿度，是今届世界杯参赛年龄第2大的球员，最老是苏格兰门将奇治哥顿(Craig Gordon)，1982年出生的他以43岁高龄参赛。

奇治哥顿成今届世界杯最老球员。法新社
奇治哥顿成今届世界杯最老球员。法新社

奇治哥顿成今届最老球员

今届美加墨世界杯的球员名单中，目前有7人年过40岁，1985年2月5日出生的葡萄牙队长C朗拿度，以41岁126日成为最年老的场区球员。然而这名艾纳斯前锋并非本届赛事最年老的参赛选手，苏格兰门将奇治哥顿以43岁162日成为最老球员，他在1982年12月31日出生，比C朗足足年长2年多。此子近3年仅为苏格兰上阵10次，今季替赫斯只出场3次，是苏军的3号门将，预计不会有上阵时间。

41岁的葡萄牙队长C朗拿度，是今届世界杯参赛年龄第2大的球员。美联社
41岁的葡萄牙队长C朗拿度，是今届世界杯参赛年龄第2大的球员。美联社

3人85年出生 C朗拿度领衔

第3年老的球员，就是墨西哥门将奥祖亚，他在1985年7月13日出生；另一位同样于85年出生的球员，还有克罗地亚队长摩迪历，他在9月9日生日，比奥祖亚细2个月；而1986年出生并已度过生日的球员，还有3位，分别是波斯尼亚前锋迪施高、德国门将纽亚、佛得角门将禾仙夏。至于乌拉圭门将梅斯利拿将于下周二度过40岁生日，同样在世界杯期间踏入40岁。

乌拉圭门将梅斯利拿下周二生日，将会年过40岁参加世界杯。法新社
乌拉圭门将梅斯利拿下周二生日，将会年过40岁参加世界杯。法新社

8人世杯期间年过40岁

日本守将长友佑都同样是1986年出生，但他到9月12日才生日，世界杯期间未满40岁。

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