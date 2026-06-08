友谊赛│艾历臣心脏起搏器救命 晕倒后迅速恢复意识 自行离开球场

丹麦中场基斯甸艾历臣(Christian Eriksen)周日友赛乌克兰时突然倒地昏迷，幸好很快恢复意识，并自行离开球场。该队队医保亚臣透露，此子于5年前在欧洲国家杯期间因心脏骤停晕倒后，植入心脏起搏器，今次正好是起搏器作出应有的反应，令他短暂失去意识后很快就恢复，艾历臣目前况良好，更透过他向队友们报平安。

队医指心脏起搏器发挥作用

今场丹麦主场迎战乌克兰，当比赛去到下半场65分钟主队领先2:1时，艾历臣于无球的状况下突然倒地昏迷，与2021年欧国杯分组赛斗芬兰一役心脏骤停的情况相似。幸好他很快就恢复意识，并自行离开球场，丹麦国家队军医保亚臣赛后透露是其心脏起搏器发挥作用：「艾历臣的情况良好，他自行走离球场。据我所见，起搏器作出了应有的反应。他短暂失去意识，但很快便恢复，我们很快与他取得联系。他将在医院接受进一步检查，以确定事件的起因。我们与他及医院的医生将继续保持联系。」

艾历臣透过队医向队友报平安

保亚臣还指艾历臣透过他向所有球员送上问候，并报平安告知他们自己情况不俗。艾历臣再次晕倒后，他现时效力的球会禾夫斯堡，以及前球会热刺及曼联都向他送上祝福，希望他早日康复。