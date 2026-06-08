世界杯2026│曼联准新援艾达臣获巴西补选 近距离向卡斯米路学习

巴西足总周日宣布，右闸韦斯利云尼素斯(Wesley)因伤退出巴西国家队大军，并补选效力阿特兰大的中场艾达臣荷西(Ederson Jose)，后者将于周一前往美国与球队会合，备战美加墨世界杯，此举意味这名曼联准新援可以近距离向今夏离开红魔的卡斯米路学习。

韦斯利退队 补选艾达臣

可胜任左右闸的韦斯利云尼素斯，在周六友赛2:1击败埃及时受伤，正选出场仅17分钟就退下火线，赛后经磁力共振检查后证实是左脚大腿内收肌拉伤，未能出战美加墨世界杯。该国足总随即宣布这名22岁罗马守将退队，并补选阿特兰大中场艾达臣荷西入选。此子接获国家队的通知时，正在巴西家乡出席前队友的婚礼，教练团队希望他乘搭最早的航班前往美国与大军会合，预计周一报到。此子于社交媒体自豪道：「上帝的计划总是比我更伟大。很荣幸成为世界上最伟大的团队的一员。」

艾达臣荷西获补选后，随即在社交媒体上载自己穿起巴西球衣的照片。艾达臣荷西IG截图

艾达臣荷西获补选后，随即在社交媒体上载自己穿起巴西球衣的照片。艾达臣荷西IG截图

艾达臣荷西于家乡出席前队友的婚礼时，获通知补选的消息。网上图片

近距离向卡斯米路请教红魔经

值得一提，26岁的艾达臣快将加盟曼联，如今入选巴西国家队出战世界杯，就可以近距离向刚约满离开红魔的卡斯米路学习。此外巴西教练安察洛堤以中场补选右闸，亦令人感到意外，巴西《ESPN》透露原来安帅在上周友赛大胜巴拿马时，已发现球队中场攻守失衡，一直想解决问题，但因为已公布了大军名单而未能更改。如今在韦斯利受伤，而没有合适的闸位球员替代下，安察洛堤顺势补选艾达臣，解决中场问题，后者身体强壮、体力惊人和跑动范围大的特点，正好是般奴古马雷斯的最佳轮换人选。