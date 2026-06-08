西甲│佩雷斯胜出皇马主席大选 摩连奴将回归执教 目标夺欧联补遗憾

皇家马德里主席选举周日完成，佩雷斯击败列基美成功连任，将会继续带领银河舰队。佩雷斯胜出大选后，即场宣布曾执教球会3年的葡萄牙名帅摩连奴将会回归，后者亦拍片确认消息，据报后者将会签约2年，如果期内赢得西甲锦标就会自动续约1年，他今次重返皇马的目标就是弥补2010至13年任教时未能赢得欧联的遗憾，摘下大耳朵杯。

佩雷斯得票率为65%

皇马主席选举在刚周末举行，周日公布结果，自2009年起一直出任主席的佩雷斯，获得21741张选票，得票率为65%，力压获11814张选票的列基美成功连任。79岁的佩雷斯胜出大选后，随即挖苦列基美，矢言不知道后者是谁，同时兑现承诺，即场宣布摩连奴回归执教：「我们拥有世界上最优秀的球员，我们也为世界上最优秀的教练之一，摩连奴的回归感到自豪。」狂人亦早已拍摄视频确认回巢执教的消息：「是的。当然(回归)。」

即场宣布摩连奴回归执教

佩雷斯的团队早已和葡超宾菲加达成协议，将会支付1500万欧罗作为补偿撬走摩连奴，预计双方在周一会签约作实，银河舰队随即向外公布。西班牙《阿斯报》透露，摩连奴将与皇马签约2年，如果期内领军赢得西甲锦标，就会自动续约1年。而消息人士指，狂人之所以接受挑战重返皇马，就是想弥补2010至13年间未能夺取欧联冠军的遗憾。当年他率队赢得西甲、西班牙杯和西班牙超级杯，但连续3年于欧联4强止步，他一直希望为球队赢得大耳朵杯。

狂人想弥补欧联遗憾

同时佩主席向来十分欣赏摩帅，认为当年正是他打下基础，球队才能在随后的11年6次赢得欧联。