世界杯｜伊朗国家队抵达墨西哥备战世界杯　部份成员不获签证

2026年世界杯即将揭幕，不过伊朗国家队赛前却陷入签证争议。伊朗队周日抵达墨西哥蒂华纳（Tijuana）备战赛事，但由于与美国之间的外交及安全问题持续，部分代表团成员至今仍未获发入境签证。

今届世界杯由美国、加拿大及墨西哥联合主办，而伊朗在分组赛的3场赛事均安排于美国境内举行。据报伊朗球员及主要后勤人员虽已获批签证，但必须于比赛日才可进入美国，赛后亦需即日离境，因此球队最终决定将训练基地由美国亚利桑那州图森（Tucson）迁往墨西哥蒂华纳。

伊朗球迷等待球员大巴。美联社

伊朗抵达墨西哥，备战世界杯。美联社

15名官员及职员被拒入境

美国官员表示，所有球员及「必要支援人员」已于上周五获发签证。然而，伊朗官方媒体指出，仍有15名官员及工作人员被拒绝入境，包括伊朗足总主席、副主席及传讯部主管等重要成员。美方强调，相关签证安排基于国家安全考虑，并表示不会容许任何人士利用世界杯机制，以虚假理由进入美国。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）早前亦表明，伊朗代表团不得包括与伊斯兰革命卫队有联系的人士。

对于美方做法，伊朗驻土耳其大使馆发表声明，批评美国以政治因素干预体育事务，形容拒绝向大批管理层、行政人员及技术顾问发出签证，是对体育精神的破坏，并呼吁国际足协介入事件。值得一提的是，伊朗早于2025年3月已透过外围赛取得世界杯决赛周资格，当时距离美国及以色列其后对伊朗展开军事行动尚有近一年时间。今届赛事亦成为世界杯历史上首次出现主办国与参赛国处于战争状态下参与同一赛事的情况。

伊朗将于6月15日在洛杉矶与纽西兰对战，展开首场分组赛，其后会在加州对阵比利时，以及在西雅图与埃及交手，力争晋级淘汰赛。