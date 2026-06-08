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英超｜韦斯咸联席主席苏利云突辞职　涉「严重历史指控」强烈否认

足球世界
更新时间：06:42 2026-06-08 HKT
发布时间：06:42 2026-06-08 HKT

英超球会韦斯咸近日再爆高层风波，联席主席大卫苏利云（David Sullivan）宣布辞任韦斯咸联席主席及WH Holding董事职务，事件源于外界即将公开一批涉及其个人层面的「严重历史指控」。

韦斯咸官方声明指，苏利云是在得悉相关指控即将被发布后，决定主动退出管理层，但同时强调有关指控「与球会营运无关」。现年77岁的苏利云其后透过法律代表发表声明，坚决否认所有指控，并形容内容「事实错误及完全虚假」。

韦斯咸来季降班英冠。路透社
韦斯咸来季降班英冠。路透社
韦斯咸联席主席苏利云突然辞职。路透社
韦斯咸联席主席苏利云突然辞职。路透社

涉私人生活不当行为

据了解，所谓「历史指控」主要涉及其过往私人生活层面的不当行为指称，包括外界对其早年商业及社交圈子中与女性接触的相关投诉，但目前并未有任何刑事定罪或司法裁决。苏利云方面则强调，相关说法被媒体「夸大及渲染」，并属无根据指控。苏利云表示，相关指控涉及其多年前私人生活，并批评部分媒体「过度渲染及炒作」。他亦提到，由于长期从事成人行业生意，曾接触大量人士，因此「难免会出现失实指控」，但强调自己会采取法律行动逐一反击，追究到底。

「循法律寻求全面澄清」

韦斯咸方面则补充，现时并无任何证据显示事件与球会或其日常运作有关，而苏利云亦重申，指控与其30多年足球管理生涯无关。苏利云在声明中表示，辞职是为了集中精神应对法律程序，并已全面委托律师团队准备采取行动，「我将会在法律及公开层面上，对每一项不实指控寻求全面澄清及补偿」。

事件发生之际，韦斯咸早前已确认从英超降班，结束14年顶级联赛生涯。球迷不满情绪高涨，在降班确定当日已高呼「辞退董事会」，而苏利云亦成为批评焦点之一，场内外压力持续升温。

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