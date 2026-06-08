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友谊赛｜艾历臣球场上再晕倒 军医指已恢复意识

足球世界
更新时间：04:42 2026-06-08 HKT
发布时间：04:42 2026-06-08 HKT

基斯甸艾历臣在丹麦斗乌克兰的友赛中倒地昏迷，事后丹麦足总表示他已经恢复意识。

艾历臣曾在2021年欧国杯斗芬兰一役心脏骤停，抢救10分钟后送院，在鬼门关前走了一趟。事后他接受手术，植入心脏起搏器，并重返赛场。但今晨的友谊赛他再次倒地昏迷，队友随即围圈保护他，球赛在65分钟腰斩，经约5分钟的抢救后他恢复意识，并自行离开球场。

军医：起搏器作出了应有的反应

丹麦国家队军医保亚臣表示：「基斯甸的状态良好，他自行走离球场。据我所见，起搏器作出了应有的反应。他短暂失去意识，但很快便恢复，我们很快便与他取得联系。他现在将在医院接受进一步检查，以确定事件的起因。我们与他及医院的医生保持持续联系，他请我向所有球员送上问候，并告知他们他没事。」

贺积查治：看他倒下已知意味什么

丹麦队长贺积查治赛后表示：「当时有一个界外球，我走到边线，转过身，看到基斯甸正在倒下，我们对他的反应有一定了解，知道这意味着什么。大家反应非常迅速，充满尊重，我只能赞赏在场上照料基斯甸的人所展示出的勇气。我没有更多可以说的，最重要的是他安然无恙。」

比赛宣布腰斩后，两队球员和教练团队手臂相扣围成一圈，聆听丹麦主帅列马的发言。列马赛后表示：「最重要的是基斯甸安好，而他确实安好，他已离开球场，并向球员们送上问候。现在最重要的是我们团结一致，正如你们在球场上看到的，我们以最有尊严的方式做到了，并确保每个人都有肩膀可以依靠。」

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