世界杯2026｜莫迪历世杯最后一舞 克罗地亚争冠以送别
更新时间：10:00 2026-06-08 HKT
发布时间：10:00 2026-06-08 HKT
发布时间：10:00 2026-06-08 HKT
克罗地亚今届第7度出战世界杯，作为近年世界杯欧洲最稳定的球队之一，近两届夺一亚一季足以反映其实力，另外今届亦大机会是阵中传奇中场莫迪歴的世界杯最后一舞，因此今届「格仔军团」势全力应战，力争捧杯为这位阵中灵魂人物划上完美句号。
要提到克罗地亚最具代表性人物，曾经皇马殿堂级中场，去夏转投AC米兰的莫迪历必然名列前茅，「格仔军团」凭着这名顶级中场的指挥和调动下，成为欧洲其中一支最稳定的球队，在2018年俄罗斯世界杯摘得亚军，上届卡塔尔亦收获季军，然而传奇亦有落幕之时，现年40岁的莫迪历预计今届亦时他的最后一届世杯，力争最后一舞以捧杯作结。
强悍防守著称 反击能力不俗
克罗地亚以强悍的防守和稳定的发挥著称，中场除了莫迪历担当球队大脑指挥外，另外亦有高华锡配合，后防亦有加华度尔和祖薛史坦尼锡镇守，令克罗地亚在拥强悍的防守下亦有不俗的反击能力，在L组中对上主攻的英格兰或能收奇效，加上同组的加纳和巴拿马实力麻麻，出线形势亦十分乐观。
克罗地亚世界杯L组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
17-06 深夜4:00 英格兰
24-06 早上7:00 巴拿马
27-06 深夜5:00 加纳
克罗地亚焦点球员
莫迪历
位置：中场
出生日期：09-09-1995
效力球会：AC米兰
国际赛上阵/入球：197场/28球
高华锡
位置：中场
出生日期：06-05-1994
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：110场/5球
加华度尔
位置：后卫
出生日期：23-01-2002
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：47场/4球
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