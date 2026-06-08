世界杯2026｜莫迪历世杯最后一舞 克罗地亚争冠以送别

克罗地亚今届第7度出战世界杯，作为近年世界杯欧洲最稳定的球队之一，近两届夺一亚一季足以反映其实力，另外今届亦大机会是阵中传奇中场莫迪歴的世界杯最后一舞，因此今届「格仔军团」势全力应战，力争捧杯为这位阵中灵魂人物划上完美句号。

克罗地亚世界杯最好成绩是亚军。美联社

克罗地亚是L组出线热门。路透社

要提到克罗地亚最具代表性人物，曾经皇马殿堂级中场，去夏转投AC米兰的莫迪历必然名列前茅，「格仔军团」凭着这名顶级中场的指挥和调动下，成为欧洲其中一支最稳定的球队，在2018年俄罗斯世界杯摘得亚军，上届卡塔尔亦收获季军，然而传奇亦有落幕之时，现年40岁的莫迪历预计今届亦时他的最后一届世杯，力争最后一舞以捧杯作结。

强悍防守著称 反击能力不俗

克罗地亚以强悍的防守和稳定的发挥著称，中场除了莫迪历担当球队大脑指挥外，另外亦有高华锡配合，后防亦有加华度尔和祖薛史坦尼锡镇守，令克罗地亚在拥强悍的防守下亦有不俗的反击能力，在L组中对上主攻的英格兰或能收奇效，加上同组的加纳和巴拿马实力麻麻，出线形势亦十分乐观。

克罗地亚世界杯L组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

17-06 深夜4:00 英格兰

24-06 早上7:00 巴拿马

27-06 深夜5:00 加纳

克罗地亚焦点球员

莫迪历

位置：中场

出生日期：09-09-1995

效力球会：AC米兰

国际赛上阵/入球：197场/28球

加华度尔。美联社

高华锡。美联社

莫迪历。美联社

高华锡

位置：中场

出生日期：06-05-1994

效力球会：曼城

国际赛上阵/入球：110场/5球

加华度尔

位置：后卫

出生日期：23-01-2002

效力球会：曼城

国际赛上阵/入球：47场/4球