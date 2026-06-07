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世界杯2026｜英格兰热身赛小胜杜曹唔收货 狠批三狮军无章法踢「自由式」

足球世界
更新时间：15:07 2026-06-07 HKT
发布时间：15:07 2026-06-07 HKT

英格兰在首场世界杯热身赛以1:0小胜新西兰，主教练杜曹（Thomas Tuchel）在赛后记者会上大发雷霆，不仅公开批评上半场正选阵容的表现如同踢「自由式（Freestyle）」，抛弃了过去数天的战术训练，他又批评坦帕湾雷蒙詹姆斯体育场临时铺设的草地质素极差，严重阻碍了球队的发挥。

英格兰热身赛小胜杜曹唔收货。法新社
英格兰热身赛小胜杜曹唔收货。法新社

怒轰上半场形同「放羊」 杜曹：踢得太随意


英军虽然凭借队长哈利卡尼的头槌一箭定江山，但杜曹对球队上半场45分钟的表现显然极不满意：「我只能说还OK，但绝对不是超级开心。上半场我们经常失落了防守和进攻位置，场上出现了太多『自由式』的踢法。」
当被记者追问何谓「自由式」时，杜曹直言球员擅自更改了战术部署：「球员在场上互换位置的时间太长了。换位本身没有问题，但你必须尽快回到自己的防守或进攻岗位，这样大家才知道如何发动攻势，球队才能更轻易地提速。此外，我们上半场传中太多、长传太多，甚至出现了许多不寻常的远射，这根本不是我们过去四天在训练中所练的东西。」

杜曹狠批三狮军无章法踢「自由式」。路透社
杜曹狠批三狮军无章法踢「自由式」。路透社

炮轰「插即用」草地凹凸不平 幸无球员受伤


除了不满球员表现，杜曹亦将矛头直指球场草地。该球场在仅仅一周前才紧急铺设了最新的「随插随用」草皮。虽然阵中没有球员受伤，但杜曹依然对草地质素感到愤怒：「这块草地非常难踢。虽然没有球员受伤，但场地凹凸不平。当我们掌控了大部分控球权、需要快速运球时，这样的草地根本无法提供任何帮助。我知道在海外进行季前巡回赛时经常会遇到这种情况，草皮太新、根本未完全生长好，令地面不平整。」

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