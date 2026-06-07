世界杯2026｜葡萄牙友赛力克智利 曼联猎物利亚奥与对手动粗双双染红

美加墨世界杯夺冠热门之一的葡萄牙，于周六热身赛迎战南美劲旅智利。虽然葡萄牙最终凭借般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）及干卡路古迪斯（Goncalo Guedes）的入球以2:1力克对手，但全场焦点落在上半场尾段的一宗暴力冲突，传闻获曼联密切关注的葡国翼锋拉菲尔利亚奥（Rafael Leao），因不满队友被侵犯而挺身而出，更涉嫌挥拳击中智利中坚伊云罗曼（Ivan Roman）的下颚，最终双双被红牌驱逐出场，恐面临国际足协追加处罚！

Ivan Roman or Chile and Rafael Leao of Portugal both got red card for this 🤯! #PORCHI pic.twitter.com/OKTLsSdS4O — The Final Whistle (@Rufus_45) June 6, 2026

简些路遭侵犯引发冲突



这宗冲突发生在上半场尾段。当时葡萄牙后卫祖奥简些路（Joao Cancelo）与智利的菲腊比方迪斯（Felipe Faundez）在边线发生争执，后者疑似起脚踢向简些路，随即引发双方球员推撞。智利新星伊云罗曼首当其冲，试图用头顶向简些路，此时在旁的利亚奥见状随即「火起」，战火瞬间升级。

从现场片段可见，身型高大的利亚奥两度用力推向罗曼的胸口，随后更涉嫌出手推对方的喉咙。罗曼不甘示弱还手，此时情绪失控的利亚奥突然挥出一记类似拳击的动作，疑似直接击中了罗曼的下颚。罗曼继续上前与利亚奥对峙，随后在再被推撞后应声倒地。球证随即向这两位冲突主角直接出示红牌驱逐出场。



「开掌」或成救命草 仍恐影响世界杯披甲



由于这是一场正式的世界杯热身赛，利亚奥这次不冷静的动粗行为，随时会遭到国际足协（FIFA）的秋后算账，若被裁定为恶意暴力行为而遭到追加停赛，甚至可能会直接影响他参与即将展开的世界杯决赛周赛事。不过唯一对他有利的是，慢镜显示他挥击时手指呈张开状态（掌击而非握拳），这或许能成为他抗辩、避免被重罚「暴力行为」的关键。



「红魔」曼联长期监控 今夏成转会红人



现年26岁的利亚奥一直是转会市场的抢手货，亦是曼联长期监控的收购目标。他早前已公开表态，渴望在今夏离开意甲AC米兰，并视英超为个人转会的首选目的地。虽然其合约到2028年才届满，但今夏本是他与刚协助巴黎圣日耳门夺得欧联冠军的队友祖奥尼维斯（Joao Neves）及域天拿（Vitinha）并肩作战、在世界杯大展身手的黄金机会，如今却蒙上了红牌阴影，且看主帅马天尼斯（Roberto Martinez）如何为这位国家队进攻核心进行心理辅锋进行心理辅助C朗（Cristiano Ronaldo）的翼锋进行心理辅导。

