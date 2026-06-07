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世界杯｜英格兰小胜新西兰杜曹大肆试兵 罗渣士正选压贝宁咸掀「10号位」之争

足球世界
更新时间：13:09 2026-06-07 HKT
发布时间：13:09 2026-06-07 HKT

英格兰周日在佛罗里达州坦帕湾展开首场热身赛，面对实力有差距的新西兰，三狮军凭借队长哈利卡尼（Harry Kane）在上半场末段头槌建功小胜1:0，顺利敲响热身赛胜鼓。主帅杜曹（Thomas Tuchel）在今场赛事大胆试兵，半场一口气更换全队11人，其中阿士东维拉新星摩根罗渣士（Morgan Rogers）力压祖迪比宁咸（Jude Bellingham）正选披甲，更预示著三狮军团「10号位」之争正式进入白热化。

阿士东维拉摩根罗渣士力压祖迪比宁咸正选披甲。法新社
阿士东维拉摩根罗渣士力压祖迪比宁咸正选披甲。法新社

卡尼建功无伤无痛 轩达臣复出表现抢镜


今场最令英格兰球迷鼓舞的消息，莫过于神锋哈利卡尼不仅正选上阵，取得其国家队生涯第113顶?帽，更顶入个人第79个国家队入球。最重要是，这位不可或缺的首席射手在半场被换下前，身体无伤无痛，令英军上下松一口气。除了卡尼保持火热状态外，此前入选饱受部分球迷质疑的老将佐敦轩达臣（Jordan Henderson），今仗用表现回击了批评。这位防守中场在上半场掌控节奏，多次送出致命传送，堪称半场最佳球员。

阿士东维拉摩根罗渣士力压祖迪比宁咸正选披甲。路透社
阿士东维拉摩根罗渣士力压祖迪比宁咸正选披甲。路透社

罗渣士获杜曹偏爱 贝宁咸正选位置危？


至于最具话题性的依然是杜曹的排阵，维拉前锋摩根罗渣士今仗担任正选「10号位」支援卡尼，这意味著他在与皇马球星比宁咸的防线核心竞争中暂时占得先机。
虽然比宁咸在下半场后备上阵后立即戴上队长臂章，并展现出高人一等的顶级风范，包括多次送出精妙传送，令球队攻势更具威胁，但杜曹在热身赛中首选罗渣士的决定，证明这位新星在杜曹心目中已稍稍领先。在6月17日首战对阵克罗地亚前，如何平衡两位顶级中场，将是杜曹最幸福的烦恼。


半场换足11人 杜曹：旨在适应高温与节奏


下半场，杜曹兑现了热身赛试兵的承诺，一口气撤换了上半场的11位球员，换入比宁咸、艾云东尼（Ivan Toney）、安东尼哥顿（Anthony Gordon），以及迎来国家队首秀的小将安古莫夏（Rio Ngumoha）等人。虽然下半场未能扩大比数，但对于旨在适应高温和调整状态的英格兰而言，这场胜仗已达到了练兵目的。

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