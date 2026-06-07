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世界杯2026｜英格兰换帅求变 力争打破60年冠军荒

足球世界
更新时间：10:46 2026-06-07 HKT
发布时间：10:46 2026-06-07 HKT


今届美加墨世界杯是英格兰第17次出战世界杯决赛周，「三狮军团」为求突破换帅杜曹，人脚上弃用高尔彭马、菲尔科顿也显示出选人更侧重于战术考量，如此改动亦令一众球迷好奇，到底英格兰能否打破60年冠军荒。

哈利卡尼(左)是英军队长兼射手。美联社
哈利卡尼(左)是英军队长兼射手。美联社
英格兰决赛周被编入L组。路透社
英格兰决赛周被编入L组。路透社

英格兰作为世界杯常客之一，今届已经是第17次亮相决赛周，并曾在1966年于本土举办的一届击败西德夺得首冠，然而这已是英格兰最后的辉煌。自夺冠后英格兰陷入长达60年的沉寂，之后最佳成绩已是1990年和2018年的殿军，而今届「三狮军团」被分入L组与克罗地亚、加纳和巴拿马一组，出线形势极好，但英格兰目标自然不会如此简单，捧走大力神杯才是真正目标。

杜曹用人大胆弃多员星将

星光熠熠的英格兰每届选人亦足令主帅头痛，而今届杜曹用人上亦更为大胆，弃用包括彭马在内多位星将，前锋人选上除了首席射手哈利卡尼外，亦选用今季状态大勇的安东尼哥顿攻坚，后卫亦选用攻守兼备的尼高奥莱利和马克古希，中场更有迪格兰赖斯和祖迪比宁咸策动攻势，剑指为球衣增添一星。

英格兰世界杯L组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
17-06    深夜4:00    克罗地亚
23-06    深夜4:00    加纳
28-06    深夜5:00    巴拿马

英格兰焦点球员


哈利卡尼
位置：前锋
出生日期：28-07-1993
效力球会：拜仁慕尼黑
国际赛上阵/入球：112场/78球

哈利卡尼。美联社
哈利卡尼。美联社

安东尼哥顿
位置：前锋
出生日期：24-02-2001
效力球会：巴塞隆拿
国际赛上阵/入球：17场/2球

安东尼哥顿。美联社
安东尼哥顿。美联社

迪格兰赖斯
位置：中场
出生日期：14-01-1999
效力球会：阿仙奴
国际赛上阵/入球：72场/6球

迪格兰赖斯。美联社
迪格兰赖斯。美联社


 

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