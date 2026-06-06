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世界杯2026｜杜曹明言「唔阻人发达」 准英军国脚世杯期间处理转会

足球世界
更新时间：19:41 2026-06-06 HKT
发布时间：19:41 2026-06-06 HKT

世界杯决赛周举行在即，适逢夏季转会窗，不少英格兰国脚均成为各大豪门的猎物。对此，英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）大方表示「唔阻人发达」，表明不会阻止球员在世杯期间处理转会事宜，甚至连随队队医亦已准备就绪，随时可助球员进行体测，大前提是不能在比赛日及赛前一日进行。

赛前一日及比赛日严禁分心

对于阵中不少球员身陷转会传闻，杜曹定下了清晰的界线与规矩：「这需要运用常理。我不想这些事情在比赛前一日或比赛当天发生，这就是我们的底线。至于其他时间，只要低调、私下且具效率地进行，我们总是很乐意协助球员尽快厘清前途。」杜曹强调，若有球员有机会转投新东家，国家队绝不会阻挠，但必须配合球队的赛程及备战目标。

接受现实 随队军医随时侯命

杜曹坦言，最理想的情况当然是球员在世杯展开前落实去向，但他亦明白现实归现实：「就算我下令『你们现在别管转会』，他们的电话依然会响个不停，被各地球会总监及经理人轰炸。既然无法控制，倒不如反过来协助他们，为球员提供一个能好好处理这些『分心事』的环境。」他更透露，英军的医疗团队已经准备就绪，若球员有需要，军医可在营内代为进行转会体测。

安达臣、罗渣士成豪门猎物

目前英军阵容中，确实有多名球员的转会传闻闹得热烘烘。效力诺定咸森林的中场艾利洛安达臣（Elliot Anderson）正引发曼城与曼联的「曼市双雄」金钱争夺战；阿士东维拉前锋摩根罗渣士（Morgan Rogers）亦成为抢手货，获阿仙奴、车路士、曼联及德甲拜仁慕尼黑的垂青；至于后防大将史东斯（John Stones）目前更是自由身球员。

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