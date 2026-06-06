西甲｜皇马主席选战直路冲刺！列基美再出绝招：「当选即邀高普出山掌帅印！」

皇家马德里主席选举将于本周日举行，选战已进入白热化阶段。为了挑战现年79岁的现任主席佩雷斯（Florentino Perez），年仅37岁的候选人列基美（Enrique Riquelme）继早前高举夏兰特球衣狂言收购后，今日再出新招，公开承诺若成功当选将力邀前利物浦名帅高普（Jurgen Klopp）重返教练席，接掌皇马帅印，誓要与佩雷斯的「摩连奴牌」抗衡到底。

无惧高普拒复出 承诺派鲁尔亲自游说

58岁的高普在2024年夏天离开利物浦后，曾坚称短期内无意重返教练席，并于2025年1月出任红牛集团的全球足球主管。尽管如此，列基美依然将高普视为头号目标：「我们正在谈论当今最出色的教练之一，他是一位能为皇马带回竞争强度、专业精神和更衣室团结的领袖。我们知道他拒绝了许多报价，但皇马的挑战是与众不同的，因为世上只有一个皇家马德里。」

列基美进一步透露，如果周日顺利当选，他属意的体育总监、皇马传奇名宿鲁尔（Raul）将会在下周一立即联络高普：「鲁尔会亲自向他传达我们的体育企划，以及我们渴望他带领皇马迈向新时代的决心。」

佩雷斯推「摩佬」回归 拟掷1.5亿欧罗签巨星

面对列基美的步步进逼，被视为夺冠大热的现任主席佩雷斯亦不甘示弱。佩雷斯早已敲定葡萄牙名帅摩连奴（Jose Mourinho）「二进宫」，其竞选团队日前更在社交平台发布了一段摩连奴说出「是的」的影片，等同半官方宣布。据悉，摩连奴的新合约将签至2028年。

此外，佩雷斯更承诺会为摩连奴带来一名身价高达1.5亿欧罗（约13亿港元）的超级巨星。据西班牙媒体报道，拜仁慕尼黑的奥利斯（Michael Olise），以及协助巴黎圣日耳门连夺两届欧联的双星祖奥尼维斯（Joao Neves）与域天拿（Vitinha），均是这笔「银河舰队」重磅交易的候选人。

「夏兰特承诺」辣㷫曼城 随时惹官非

选战花招百出，但列基美早前在电视节目上举起印有曼城神锋夏兰特（Erling Haaland）名字的皇马球衣一幕，却随时为他惹来麻烦。曼城方面对此感到震怒，会方发言人直斥相关传闻毫无根据：「这是不可能发生的事，也没有任何合约条款容许此事发生。我们正考虑就有人在这种情况下使用我们球员的肖像权，采取法律行动。」