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世界杯热身赛｜英格兰友赛球场草皮不整 杜曹：不影响排阵

足球世界
更新时间：05:52 2026-06-06 HKT
发布时间：05:52 2026-06-06 HKT

英格兰将迎来第一场世界杯热身赛，主帅杜曹指有看到场地草皮情况的报道，但不会影响他今场点兵。

英格兰今晚深夜将友赛纽西兰，下周三深夜再友赛哥斯达黎加，之后就会展开世界杯之旅，于香港时间6月17日深夜斗克罗地亚。至于今晚的友赛将在NFL球队坦帕湾海盗主场上演，但据《每日邮报》报道，䓍地是一星期前才刚刚铺设的「即插即用」草皮；多个世界杯赛事场馆平时铺设人工草皮，现已重新改铺天然草坪。英格兰足总的随队场务人员据报正就球场状况，与场地方面保持联络；从图片显示部分草皮接缝处略有不整齐。

英格兰即将迎来第一场世界杯热身赛。路透社
英格兰即将迎来第一场世界杯热身赛。路透社
杜曹谈及转会消息对球员的影响。路透社
杜曹谈及转会消息对球员的影响。路透社
英格兰于世界杯处于L组，与克罗地亚、加纳和巴拿马同组。路透社
英格兰于世界杯处于L组，与克罗地亚、加纳和巴拿马同组。路透社

料两套阵容各上阵45分钟

英格兰目前无人受伤，尽管世界杯揭幕在即，杜曹表示球场状况「不会影响选人决定」：「我看到一名记者拍的照片，令我有点担心，但到了现场再作决定，如果有任何问题，我们可以随时应对。计划是让两套完整阵容各上阵45分钟，让所有人获得相同的上场时间，之后3天继续维持相同的训练负荷，这是目前的计划，我们会按此执行。」

转会干扰球员 「最理想是世杯前完成交易」

而世界杯即将揭幕，杜曹提及转会传闻对球员干扰：「理想情况是在赛事开始前完成转会，但现实并非如此。问题在于要担心多少。即使我告诉球员现在不要理会，他们的手机仍然会响个不停……我能理解，当有球会想签你，体育总监、经理人和教练不断尝试联络时，分心难以避免。但这就是现实。我们永远会建议球员尽早决定，但这对球员来说并不总是可行的。」

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