英超｜安古莫夏被拜仁慕尼黑吼中 利物浦坚称属非卖品

利物浦17岁新星安古莫夏，获拜仁慕尼黑相中。据《BBC》的报道指，拜仁就潜在转会可能作出查询。

安古莫夏知悉拜仁兴趣

安古莫夏目前以英格兰大军补充成员身份，身处佛罗里达集训。据悉他已知悉德国方面的兴趣，惟个人条款尚未达成任何最终协议；虽然拜仁已作出查询，但据指两间球会未有直接洽商。利物浦方面的消息人士坚持，球会不会出售安古莫夏，指球会视安古莫夏是一队重要成员，且其所司位置正是球会希望加强的位置。

安古莫夏被拜仁慕尼黑相中。路透社

安古莫夏正身在英格兰大军操练。路透社

安古莫夏是利物浦新星。路透社

利物浦今夏失去沙拿、罗拔臣和干拿迪等多员大将，球员刚宣布以伊拉奥拿接掌帅印，重组阵容成为今夏重点。盛传利物浦对恩迪奥文迪感兴趣，若成功签入这名RB莱比锡翼锋，或会影响安古莫夏来季争取稳定上阵的机会。

安古莫夏在前主帅史洛特麾下首次亮相，于2025年1月足总杯中首次为一队上阵，当时以年仅16岁135天，成为利物浦史上最年轻的正选球员。这名英格兰新星去季首次在英超亮相，贡献2入球1助攻，包括8月处子战作客以3：2击败纽卡素一役中，射入绝杀球。