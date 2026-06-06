Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜安古莫夏被拜仁慕尼黑吼中 利物浦坚称属非卖品

足球世界
更新时间：05:14 2026-06-06 HKT
发布时间：05:14 2026-06-06 HKT

利物浦17岁新星安古莫夏，获拜仁慕尼黑相中。据《BBC》的报道指，拜仁就潜在转会可能作出查询。

安古莫夏知悉拜仁兴趣

安古莫夏目前以英格兰大军补充成员身份，身处佛罗里达集训。据悉他已知悉德国方面的兴趣，惟个人条款尚未达成任何最终协议；虽然拜仁已作出查询，但据指两间球会未有直接洽商。利物浦方面的消息人士坚持，球会不会出售安古莫夏，指球会视安古莫夏是一队重要成员，且其所司位置正是球会希望加强的位置。

安古莫夏被拜仁慕尼黑相中。路透社
安古莫夏被拜仁慕尼黑相中。路透社
安古莫夏正身在英格兰大军操练。路透社
安古莫夏正身在英格兰大军操练。路透社
安古莫夏是利物浦新星。路透社
安古莫夏是利物浦新星。路透社

利物浦今夏失去沙拿、罗拔臣和干拿迪等多员大将，球员刚宣布以伊拉奥拿接掌帅印，重组阵容成为今夏重点。盛传利物浦对恩迪奥文迪感兴趣，若成功签入这名RB莱比锡翼锋，或会影响安古莫夏来季争取稳定上阵的机会。

安古莫夏在前主帅史洛特麾下首次亮相，于2025年1月足总杯中首次为一队上阵，当时以年仅16岁135天，成为利物浦史上最年轻的正选球员。这名英格兰新星去季首次在英超亮相，贡献2入球1助攻，包括8月处子战作客以3：2击败纽卡素一役中，射入绝杀球。

最Hit
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
影视圈
12小时前
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
11小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
13小时前
九巴校服女遇非礼 遭后座背心大叔狼手掂胸 65岁男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非礼 遭后座背心大叔狼手掂胸 65岁男港珠澳口岸被捕｜有片
突发
7小时前
Threads爆红降温缩骨遮！开遮温度降14℃/出汗量激减2成 5优点获网民激赞：每个香港人都要入手！
日牌降温缩骨遮Threads爆红！开遮温度降14℃/出汗量激减2成 网民激赞：每个香港人都要入手！
生活百科
13小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
22小时前
屯门客货车挨泥头车猛撼 司机困废铁重创送院亡
00:47
屯门客货车挨泥头车猛撼 34岁司机困废铁重创送院亡
突发
9小时前
佘诗曼抛廿字金句回应欺凌杨思琦传闻  不介意再合作  赞对方发展好有成功之处
01:28
佘诗曼抛廿字金句回应欺凌杨思琦传闻  不介意再合作  赞对方发展好有成功之处
影视圈
11小时前
何雁诗罕提「抢人未婚夫」风波 指做第三者毫不知情 若知郑俊弘感情状况将拒绝发展
何雁诗罕提「抢人未婚夫」风波 指做第三者毫不知情 若知郑俊弘感情状况将拒绝发展
影视圈
9小时前
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
影视圈
10小时前