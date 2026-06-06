西甲｜佩雷斯承诺若连任即签球星 传皇马势1.5亿欧元斟奥利斯

根据《卫报》的报道，若果佩雷斯在周末的皇家马德里主席选择连任，球会将向拜仁慕尼黑出价1.5亿欧元，争取收购米高奥利斯。

早前另一候选人列基美扬言，若果击败佩雷斯，他将会把曼城尖刀夏兰特带到班拿贝球场，引发风波。力争连任的佩雷斯同样许下重大承诺，他向西班牙传媒透露，计划在下周火力全开，收购一名球星以取悦马德里球迷。

奥利斯将代表法国出战世界杯。路透社

奥利斯转投拜仁后，成为世界级球员。路透社

传皇马将以1.5亿欧元，斟介奥利斯。路透社

佩雷斯否认谈及的是奥利斯，但据悉这名拜仁翼锋正是皇马今夏猎物。《卫报》报道引述消息人士补充，皇马对巴黎圣日耳门中场祖奥尼维斯同样感兴趣，但若佩雷斯连任，预计主要精力将集中在收购奥利斯。这名前水晶宫翼锋自2024年转投德甲后，表现令人惊艳，助高柏尼麾下的拜仁夺得两个德甲冠军，预料他将成为法国在今届世界杯担任重要角色。

汉尼斯：奥利斯属非卖品

奥利斯与拜仁的合约期至2029年，预料拜仁将全力阻止他转投皇马，但皇马早有动作。摩连奴预计在佩雷斯连任后，官宣回巢执教，他上月就亲赴现场观看拜仁对阵史特加的德国杯决赛，展示招揽奥利斯的决心。拜仁荣誉主席汉尼斯随即回应指奥利斯是「非卖品」。皇马连续两季无冠后，今夏转会窗预计将有大动作，预计利物浦守将干拿迪和国际米兰的右闸杜费斯，均将免费以自由身加盟。