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英超｜罗拔臣自由身投热刺 迪沙比：将成场内场外重要人物

足球世界
更新时间：04:03 2026-06-06 HKT
发布时间：04:03 2026-06-06 HKT

热刺宣布以自由身签入安德鲁罗拔臣，领队迪沙比形容这名苏格兰队长「将成为我们场内场外的重要人物」。

7月1日正式转投

罗拔臣早前宣布将于约满后离开利物浦，他将于7月1日正式成为热刺球员。早在1月，时任领队汤马士法兰克已经在冬季转会窗，积极争取收购罗拔臣。两间球会一度达成协议，但利物浦因为未能召回外借罗马的森美卡斯，所以撤回协议。

罗拔臣将带领苏格兰出战世界杯。路透社
罗拔臣将带领苏格兰出战世界杯。路透社
罗拔臣约满离开利物浦，将以自由身转投热刺。路透社
罗拔臣约满离开利物浦，将以自由身转投热刺。路透社
沙拿和罗拔臣均于今夏离开利物浦。路透社
沙拿和罗拔臣均于今夏离开利物浦。路透社

带领热刺成功护级的迪沙比，对罗拔臣赞誉有加：「罗拔臣是我欣赏多年的球员，他将为球队带来出色的技术质素、丰富的经验、领袖风范和心理质素。他长期在最高水平赢取锦标，将成为我们场内场外的重要人物。」罗拔臣于2017年由侯城转投利物浦，共上阵378场，赢得2次英超、1次欧联、2次联赛杯和1次足总杯。他为苏格兰累积92次上阵，今夏将带领球队征战世界杯。

热刺体育总监兰治（Johan Lange）表示：「罗拔臣的质素、品格和领袖风范，在整个职业生涯中有目共睹，他长期在顶级赛事中争夺并夺取重要锦标，其的专业态度和投入精神，对己队的发展将大有裨益，他与我们为球会重夺成功的抱负和决心不谋而合。」

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