Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜乌兹别克首闯决赛周剑指淘汰赛再上层楼

足球世界
更新时间：10:00 2026-06-06 HKT
发布时间：10:00 2026-06-06 HKT

乌兹别克今届美加墨世界杯首次打入决赛周，这支中亚之师更找来意大利名宿简拿华路执教尽显野心，另外阵中亦有曼城铁卫卡胡辛诺夫镇守，配合曾效力罗马的苏姆路杜夫攻坚，剑指突破重围闯淘汰赛。

乌兹别克(白衫)首次跻身世杯决赛周。路透社
乌兹别克(白衫)首次跻身世杯决赛周。路透社
乌兹别克决赛周被编入K组。路透社
乌兹别克决赛周被编入K组。路透社

乌兹别克自1991年独立以来，经过漫长等待今届终于成功杀入世界杯决赛周，亦成为今届亚洲区唯一一支中亚队伍，除了得益于今届世界杯参赛队伍扩张至48队外，乌兹别克在世杯外亚洲区A组表现亦同样亮眼，曾两次逼和亚洲另一强队伊朗，亦力压卡塔尔直接出线决赛周。乌兹别克今届决赛周被编入K组，对手葡萄牙和哥伦比亚实力明显高一班，仅刚果民主共和国较弱，将要全力争取以最佳第3闯淘汰赛。

找来意大利名宿执教

而乌兹别克在人脚上亦野心满满，主帅找来2006年德国世界杯，意大利夺冠成员之一的简拿华路执教，其大赛经验有望为乌兹别克带来不一样的东西，另外阵中亦有近期刚助曼城夺双冠的卡胡辛诺夫镇守后防，另外有为国家队攻入42球的首席射手苏姆路杜夫攻坚，剑指首闯决赛周即入淘汰赛再创队史。

乌兹别克世界杯K组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
18-06    早上10:00    哥伦比亚
23-06    深夜1:00    葡萄牙
28-06    早上7:30    刚果民主共和国

乌兹别克焦点球员

胡辛诺夫（Abdukodir Khusanov)
位置：后卫
出生日期：29-02-2004
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：26场/0球

胡辛诺夫(右)。美联社
胡辛诺夫(右)。美联社

苏姆路杜夫(Eldor Shomurodov)
位置：前锋
出生日期：29-07-1995
效力球会：巴蕯舒希
国际赛上阵/入球：91场/44球

苏姆路杜夫。美联社
苏姆路杜夫。美联社

法祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullayev）
位置：前锋
出生日期：03-10-2003
效力球会：巴蕯舒希
国际赛上阵/入球：30场/8球

法祖拉耶夫。路透社
法祖拉耶夫。路透社

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
18小时前
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
15小时前
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
社会
11小时前
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
影视圈
16小时前
尖沙咀34岁女途人疑遭的士撞飞30米 送院抢救不治 69岁男司机被捕
突发
6小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
2026-06-05 07:45 HKT
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
即时国际
5小时前
九巴校服女遇非礼 遭后座背心大叔狼手掂胸 65岁男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非礼 遭后座背心大叔狼手掂胸 65岁男港珠澳口岸被捕｜有片
突发
12小时前
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
影视圈
15小时前
何雁诗罕提「抢人未婚夫」风波 指做第三者毫不知情 若知郑俊弘感情状况将拒绝发展
何雁诗罕提「抢人未婚夫」风波 指做第三者毫不知情 若知郑俊弘感情状况将拒绝发展
影视圈
14小时前