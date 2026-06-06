世界杯2026｜乌兹别克首闯决赛周剑指淘汰赛再上层楼

乌兹别克今届美加墨世界杯首次打入决赛周，这支中亚之师更找来意大利名宿简拿华路执教尽显野心，另外阵中亦有曼城铁卫卡胡辛诺夫镇守，配合曾效力罗马的苏姆路杜夫攻坚，剑指突破重围闯淘汰赛。

乌兹别克(白衫)首次跻身世杯决赛周。路透社

乌兹别克决赛周被编入K组。路透社

乌兹别克自1991年独立以来，经过漫长等待今届终于成功杀入世界杯决赛周，亦成为今届亚洲区唯一一支中亚队伍，除了得益于今届世界杯参赛队伍扩张至48队外，乌兹别克在世杯外亚洲区A组表现亦同样亮眼，曾两次逼和亚洲另一强队伊朗，亦力压卡塔尔直接出线决赛周。乌兹别克今届决赛周被编入K组，对手葡萄牙和哥伦比亚实力明显高一班，仅刚果民主共和国较弱，将要全力争取以最佳第3闯淘汰赛。

找来意大利名宿执教

而乌兹别克在人脚上亦野心满满，主帅找来2006年德国世界杯，意大利夺冠成员之一的简拿华路执教，其大赛经验有望为乌兹别克带来不一样的东西，另外阵中亦有近期刚助曼城夺双冠的卡胡辛诺夫镇守后防，另外有为国家队攻入42球的首席射手苏姆路杜夫攻坚，剑指首闯决赛周即入淘汰赛再创队史。

乌兹别克世界杯K组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

18-06 早上10:00 哥伦比亚

23-06 深夜1:00 葡萄牙

28-06 早上7:30 刚果民主共和国

乌兹别克焦点球员

胡辛诺夫（Abdukodir Khusanov)

位置：后卫

出生日期：29-02-2004

效力球会：曼城

国际赛上阵/入球：26场/0球

胡辛诺夫(右)。美联社

苏姆路杜夫(Eldor Shomurodov)

位置：前锋

出生日期：29-07-1995

效力球会：巴蕯舒希

国际赛上阵/入球：91场/44球

苏姆路杜夫。美联社

法祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullayev）

位置：前锋

出生日期：03-10-2003

效力球会：巴蕯舒希

国际赛上阵/入球：30场/8球

法祖拉耶夫。路透社