猜波台 「真性情」打动球迷 冲破地域界限越洋睇波

出发往英国支持爱队修咸顿前一周，Gary在网上发了一张「武林帖」：「有冇人想一齐喺伦敦睇足总杯决赛？」

他当时心里其实没底。毕竟在异国他乡，生活节奏紧凑，谁会为了几句网上的声音而奔波百里？然而，当他抵达伦敦西部的一间酒吧时，眼前的一幕让他彻底愣住了。

现场坐著七位居英港人球迷。他们并非刚好在附近，而是从英国各个角落赶来，有人甚至专程从诺定咸南下，为了赶上这场聚会，得提前一晚在伦敦订酒店，翌晨再赶车到集合点。当大家坐下来，自我介绍的第一句话是平日在YouTube留言板上的ID：「我系网上边个边个。」

Gary回想当时内心满是感激：「原本期望不大，但他们真的来了。那一刻，大家就像相识已久的老朋友终于见面。」

宁要真心朋友 不要滑头赞美

这种一见如故的「错觉」并非偶然，而是源于频道对「真实感」的坚持。与传统电视台追求的「中立」不同，猜波台最大的卖点是「真性情」。主持人无需隐藏立场，甚至可以流露对某些球员的偏好或偏见。

但这种「主观」背后，Gary有一条不容逾越的底线：「首先唔好以人身攻击为前提。虽然会有偏好，但尽量唔好令人有Bad Feeling。」主持马高则看得更透彻。他形容，这种「容许喜恶」的文化，正是频道的灵魂所在。

在马高眼中，这与做人的道理一样：「最滑头的做法系咩？个个都赞咪得啰，咁样你咪冇敌人啰？但系你唔会有真心朋友。我们更倾向在激动时流露真性情，唯有真实，才能建立连结。」

直播间里的足球派对

在充满戾气的网络世界中，猜波台却开拓出一片温润的土壤。Gary笑言，观众的幽默感极高，直播间不时演变成一场大型互助（或互串）现场。主持与观众之间形成了一种默契，这种文化在线下聚会中更为显著。

「大家唔会因为立场唔同而恶言相向。」马高观察到，「你会见到观众不断取笑主持，但那是很善意的，就像老朋友聚头互相『抽水』一样。」

这种互动甚至被制度化成了节目环节——例如充满讽刺幽默的「讲胶所」，公开处刑预测错误的主持与嘉宾。这种将专业知识与娱乐化公审结合的模式，正正呼应了现代观众的需求：他们不再满足于单向的讯息接收，而是渴望参与进这场充满温度、有血有肉的足球派对。