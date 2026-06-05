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世界杯2026｜运动品牌Nike压错注 落选英军彭马成世杯宣传片唯一三狮代表

足球世界
更新时间：19:33 2026-06-05 HKT
发布时间：19:33 2026-06-05 HKT

由美国、加拿大及墨西哥联合主办的世界杯决赛周将于下周四揭幕，各大运动品牌近日纷纷推出重头宣传片造势，然而 Nike 最新发布的群星宣传片却出现了尴尬一幕，片中唯一代表英格兰出镜的球星，竟是落选三狮大军名单的车路士攻击中场高尔彭马（Cole Palmer）。这无疑让花费巨资拍摄该片段的赞助商大跌眼镜，可谓「压错注」。

NBA球星勒邦占士有份参演

这部名为「Rip the Script」（撕毁剧本）的6分钟短片星光熠熠，除了邀请了基利安麦巴比（Kylian Mbappe）、云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Jr）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、艾宁夏兰特（Erling Haaland）、般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）及云迪积克（Virgil van Dijk）等顶级球星参与外，更跨界找来了NBA巨星勒邦占士（LeBron James）、名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、说唱歌手 Travis Scott，以及重演喜剧角色「Ted Lasso」的影星积逊苏迪坚斯（Jason Sudeikis）客串。

彭马与 Rapper 玩「冰冻」招牌动作

影片讲述球星们拒绝跟随导演的剧本，决定在各种疯狂场景中自由发挥。其中，彭马获安排与英国人气饶舌歌手 Central Cee 在一片冰天雪地的场景中亮相，巧妙地呼应了他招牌的「Cold Palmer」（冰冷彭马）庆祝动作。然而尴尬的是，这位在片中占有重要戏份的24岁球星，早前却与哈利马古尼（Harry Maguire）及菲尔科顿（Phil Foden）等名将一同被英格兰主帅杜曹（Thomas Tuchel）摒弃于26人大军名单之外，令他成为宣传片中唯一一位无缘今届世界杯的「国家队代表」。

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