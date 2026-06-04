世界杯2026｜民主刚果后防巩固争队史决赛周第1分

刚果民主共和国在世界杯洲际附加赛中击败牙买加，成功搭上美加墨世界杯尾班车，相隔52年再度征战决赛周。该队身处K组，实力难与劲旅哥伦比亚及葡萄牙等抗衡，但刚果民主共和国可利用强悍的后防力量，力争国家队世界杯决赛周第一分。

刚果民主共和国第2次晋身世杯决赛周。路透社

刚果民主共和国编入K组。路透社

刚果民主共和国在世界杯洲际附加赛中加时1:0击败牙买加，取得最后的世界杯决赛周入场券，他们在1974年曾以扎伊尔之名出战西德世界杯，当时在小组赛先后对苏格兰、南斯拉夫和巴西都告负，今届相隔52年再度征战世界杯决赛周，被分到K组与葡萄牙、哥伦比亚和乌兹别克一组，出线形势固然相当困难，但仍有望争取在决赛周第一分。

3战将效力英超球队

刚果民主共和国后防实力不容忽视，有曾效力曼联现效力韦斯咸的右闸云比沙卡阵守边路，另外有同样曾效力红魔现效力般尼的中坚杜安薛比，中场方面也有效力英超升班即闯欧霸杯的新特兰中场沙迪基，防守能力非同小可，虽然阵中缺少一名顶级射手充当火力点，但在面对攻势强劲的哥伦比亚和葡萄牙时，强大的防守或收奇效。

刚果民主共和国世界杯K组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

17-06 深夜1:00 葡萄牙

24-06 早上10:00 哥伦比亚

28-06 早上7:30 乌兹别克

刚果民主共和国焦点球员

云比沙卡

位置：后卫

出生日期：26-11-1997

效力球会：艾纳斯

国际赛上阵/入球：10场/0球

云比沙卡。美联社

杜安薛比

位置：后卫

出生日期：14-11-1997

效力球会：般尼

国际赛上阵/入球：12场/1球

杜安薛比。美联社

沙迪基

位置：中场

出生日期：17-12-2004

效力球会：新特兰

国际赛上阵/入球：16场/0球

沙迪基。美联社