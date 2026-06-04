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转会消息｜曼联一签未完一签又起 将求购韦斯咸新星续重组中场线

足球世界
更新时间：08:00 2026-06-04 HKT
发布时间：08:00 2026-06-04 HKT

曼联今夏矢志重组中场线，随著艾达臣的加盟接近尘埃落定，曼联管理层已将增兵目标转向韦斯咸的21岁葡萄牙小将马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes）。消息指，曼联已就潜在交易与「锤仔帮」进行初步接触。由于韦斯咸刚季护级失败降落英冠，预料这位极具潜质的中场超新星大有机会于今夏离开伦敦球场。

与明奈组建未来中场 视为「堕后版B费」

曼联今夏的组军重点无疑是彻底重组中场线，在防中卡斯米路（Casemiro）离队的情况下，红魔需要注入更年轻、更具活力的血液。据英媒分析指出，曼联内部将马迪奥斯费南迪斯视为中场的长远解决方案，期望他能与另一自家青训新星明奈（Kobbie Mainoo）组成未来10年的中场核心。
有球探及数据分析师更将这位年仅21岁的葡萄牙国脚形容为「堕后版的般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）」。他除了技术细腻、具备出色的推进与引球能力外，在场上的成熟度亦远超同龄球员。加上他本人多次公开表示同乡师兄兼同姓的般奴费南迪斯是他的「偶像」，曼联希望藉著这份葡萄牙情意结以及出战欧洲赛的机会，吸引他登陆奥脱福球场。

豪门列强虎视眈眈 势掀天价争夺战

不过，曼联要顺利签下马迪奥斯费南迪斯绝非易事。虽然韦斯咸降班令这笔交易出现了市场契机，但这名超新星的潜力早已引来全欧洲顶级豪门的关注。据悉，除了红魔之外，英超死敌阿仙奴、利物浦及车路士均在密切监察其动向；海外球会方面，巴黎圣日耳门、马德里体育会、国际米兰、祖云达斯及拿玻里等劲旅亦将他列入增兵名单之中。
有传韦斯咸方面虽然面临降班的财务压力，但仍为这位中场瑰宝标价高达5,200万至8,000万英镑，这意味著各路豪门极可能在今夏掀起一场激烈的争夺战。

连遭两次降班厄运 实力却备受肯定

回顾马迪奥斯费南迪斯的极速上位之路，可谓充满戏剧性。出身于葡萄牙劲旅士砵亭青训系统的他，于2024年夏天登陆英格兰球坛加盟修咸顿，可惜当季（24/25球季）球队最终护级失败；随后，他于去年（2025年）夏天以总值约4,200万英镑的转会费转投韦斯咸，成为「锤仔帮」史上第三昂贵的收购。然而造化弄人，刚过去的一季他再次跟随球队品尝降班英冠的苦涩。
尽管连续两季经历球队降班的厄运，但马迪奥斯费南迪斯的个人表现却备受肯定，他完全适应了英超的高强度节奏，并凭借稳健的发挥，在今年4月获葡萄牙国家队主帅马天尼斯征召，在对阵美国的友谊赛中完成了大国脚地标战，这位极具天赋的葡萄牙中场新星，势必成为今夏转会市场最炙手可热的名字。

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