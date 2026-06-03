世界杯｜担忧伊波拉疫情扩散 西班牙取消民主刚果对智利世界杯热身赛

世界杯约1周后正式开锣，各参赛国家都把握时间在不同地方举行热身赛，但刚果民主共和国的备战计划就遇到障碍。出于对刚果民主共和国爆发伊波拉疫情的担忧，西班牙当局已决定取消民主刚果国家足球队原定于当地举行的世界杯热身赛。尽管该队伍几乎所有球员及工作人员均长驻欧洲，赛事仍因潜在的健康风险而被逼叫停。

民主刚果足球国家队。美联社图片

民主刚果足球国家队。美联社图片

智利足球国家队。美联社图片

智利足球国家队。美联社图片

忧健康风险 撤比赛许可

西班牙南部城镇拉里尼亚（La Linea de la Concepcion）市长法朗高（Juan Franco）已正式撤销原定于下周举行、由民主刚果对阵智利的友谊赛许可。其办公室发表声明解释此决定：「鉴于刚果民主共和国目前在伊波拉病毒方面的状况，加上主办方提交的文件未能充分证明不存在任何风险，这意味著取消比赛是最为审慎的决定。」

对于赛事遭取消，民主刚果足总于今日回应时坚称球队完全符合「所有健康、体育及监管要求」，并确认目前正与相关当局及西班牙足总展开积极磋商，以寻求妥善的解决方案。

主帅表惊讶 冀另觅场地

在昨日举行的新闻发布会上，民主刚果国家队主教练迪沙比（Sebastien Desabre）对赛事突然被取消表示惊讶。迪沙比表示：「我相信最终会找到解决办法。」，并暗示比赛有可能改在西班牙境内的其他球场进行。

他进一步补充：「民主刚果国家队尊重这项基于对伊波拉疫情担忧而作出的决定。我们每天都与国际足协就伊波拉问题进行讨论。我们的医疗团队亦与国际足协保持著紧密联系，并严格遵守一切卫生防疫协议。」