Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯｜ 舒利亚吁杜曹弃用比宁咸 力撑维拉夺冠功臣罗渣士担正10号位

足球世界
更新时间：13:31 2026-06-03 HKT
发布时间：13:31 2026-06-03 HKT

英格兰国家队即将出战美加墨世界杯，26人大军的球衣号码日前公布，效力皇家马德里的比宁咸（Jude Bellingham）将继续披上象征核心的10号战衣。不过，英格兰传奇射手舒利亚（Alan Shearer）却大唱反调！他强烈建议领队杜曹（Thomas Tuchel）在正选阵容中「弃用」比宁咸，改由刚带领阿士东维拉勇夺欧霸杯冠军的23岁新星摩根罗渣士（Morgan Rogers）出任进攻中场，认为后者目前更具担正资格。

舒利亚吁杜曹弃用比宁咸。路透社
舒利亚吁杜曹弃用比宁咸。路透社
舒利亚吁杜曹弃用比宁咸。美联社
舒利亚吁杜曹弃用比宁咸。美联社

比宁咸受伤患困扰 罗渣士强势崛起


在世界杯分组赛面对克罗地亚、加纳及巴拿马的硬仗前，曾为英军上阵63场轰入30球的舒利亚，对中场线的排阵有著独特见解。他属意的「最值得信赖」中场铁三角为罗渣士、艾利洛安达臣（Elliot Anderson）及迪格兰赖斯（Declan Rice）；而前锋线则由哈利卡尼（Harry Kane）、布卡约沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特（Marcus Rashford）担纲。


舒利亚在接受《太阳报》访问时解释了这个大胆的提议：「就目前的情况来看，罗渣士的状态或许稍微占优。我的意思是，比宁咸今季在皇马经历了一两次伤患问题，而罗渣士则把握住机会，表现得非常出色。所以，我认为应该由罗渣士正选上阵，然后我们再看看比宁咸的情况。」

舒利亚吁杜曹弃用比宁咸改由摩根罗渣士出任进攻中场。美联社
舒利亚吁杜曹弃用比宁咸改由摩根罗渣士出任进攻中场。美联社

他对这位维拉新星赞不绝口：「罗渣士真的太棒了，他是个极具天赋的小伙子。他凭实力赢得了参加世界杯的权利，我非常欣赏他的踢法和态度。」


杜曹有能力驾驭大牌球星


舒利亚同时指出，现代足球的赛制与他当年出战1998年法国世界杯时已大不相同。他解释：「第一场比赛的正选11人，绝对不会是踢足整个赛事的11人。如果在极端天气条件下要轮换阵容，甚至要将大牌球星放在后备席，我相信杜曹绝对有能力处理妥当。这将需要一整支球队的努力来应对这届赛事。」

英格兰大军球衣号码
号码    球员
1    比克福特
2    安斯干沙
3    历高奥莱利
4    迪格兰赖斯
5    史东斯
6    马克古希
7    布卡约沙卡
8    艾利洛安达臣
9    哈利卡尼
10    祖迪比宁咸
11    拉舒福特
12    利夫拿文度
13    甸恩轩达臣
14    佐敦轩达臣
15    丹般恩
16    明奈
17    摩根罗渣士
18    安东尼哥顿
19    奥尼屈坚斯
20    马度亚基
21    伊比尔治伊斯
22    艾云东尼
23    查福特
24    列斯占士
25    迪积史宾斯
26    昆沙

最Hit
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
8小时前
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
时事热话
4小时前
00:50
钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
影视圈
2小时前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
00:50
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
18小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
2026-06-02 11:07 HKT
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
楼市动向
9小时前
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
饮食
2026-06-01 19:34 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜市道求突破 男色经济圈抬头 港女食饭饮酒 加送壁咚公主抱
04:06
星岛申诉王｜市道求突破 男色经济圈抬头 港女食饭饮酒 加送壁咚公主抱
申诉热话
7小时前
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
影视圈
16小时前