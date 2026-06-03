世界杯｜ 舒利亚吁杜曹弃用比宁咸 力撑维拉夺冠功臣罗渣士担正10号位

英格兰国家队即将出战美加墨世界杯，26人大军的球衣号码日前公布，效力皇家马德里的比宁咸（Jude Bellingham）将继续披上象征核心的10号战衣。不过，英格兰传奇射手舒利亚（Alan Shearer）却大唱反调！他强烈建议领队杜曹（Thomas Tuchel）在正选阵容中「弃用」比宁咸，改由刚带领阿士东维拉勇夺欧霸杯冠军的23岁新星摩根罗渣士（Morgan Rogers）出任进攻中场，认为后者目前更具担正资格。

舒利亚吁杜曹弃用比宁咸。路透社

舒利亚吁杜曹弃用比宁咸。美联社

比宁咸受伤患困扰 罗渣士强势崛起



在世界杯分组赛面对克罗地亚、加纳及巴拿马的硬仗前，曾为英军上阵63场轰入30球的舒利亚，对中场线的排阵有著独特见解。他属意的「最值得信赖」中场铁三角为罗渣士、艾利洛安达臣（Elliot Anderson）及迪格兰赖斯（Declan Rice）；而前锋线则由哈利卡尼（Harry Kane）、布卡约沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特（Marcus Rashford）担纲。



舒利亚在接受《太阳报》访问时解释了这个大胆的提议：「就目前的情况来看，罗渣士的状态或许稍微占优。我的意思是，比宁咸今季在皇马经历了一两次伤患问题，而罗渣士则把握住机会，表现得非常出色。所以，我认为应该由罗渣士正选上阵，然后我们再看看比宁咸的情况。」

舒利亚吁杜曹弃用比宁咸改由摩根罗渣士出任进攻中场。美联社

他对这位维拉新星赞不绝口：「罗渣士真的太棒了，他是个极具天赋的小伙子。他凭实力赢得了参加世界杯的权利，我非常欣赏他的踢法和态度。」



杜曹有能力驾驭大牌球星



舒利亚同时指出，现代足球的赛制与他当年出战1998年法国世界杯时已大不相同。他解释：「第一场比赛的正选11人，绝对不会是踢足整个赛事的11人。如果在极端天气条件下要轮换阵容，甚至要将大牌球星放在后备席，我相信杜曹绝对有能力处理妥当。这将需要一整支球队的努力来应对这届赛事。」

英格兰大军球衣号码

号码 球员

1 比克福特

2 安斯干沙

3 历高奥莱利

4 迪格兰赖斯

5 史东斯

6 马克古希

7 布卡约沙卡

8 艾利洛安达臣

9 哈利卡尼

10 祖迪比宁咸

11 拉舒福特

12 利夫拿文度

13 甸恩轩达臣

14 佐敦轩达臣

15 丹般恩

16 明奈

17 摩根罗渣士

18 安东尼哥顿

19 奥尼屈坚斯

20 马度亚基

21 伊比尔治伊斯

22 艾云东尼

23 查福特

24 列斯占士

25 迪积史宾斯

26 昆沙