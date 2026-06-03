世界杯｜英格兰32度高温下操练 轩达臣呼吁队友「多晒」

大部分英格兰球员已抵达美国，备战下周揭幕的世界杯。高温对于多支球队属挑战，英格兰周二首操时气温则高达摄氏32度，老将佐敦轩达臣呼吁队友「尽可能增加在高温下的曝露时间」，以适应天气。

轩达臣呼吁队友尽可能增加在高温下的曝露时间。路透社

英格兰在美国开操。路透社

英格兰将于6月17日迎来首场分组赛。路透社

「尽可能增加在高温下的曝露时间」

轩达臣表示：「要逐步建立对这种环境的承受能力，我知道这取决于在美国的哪个城市比赛，各地情况不同，所以很难真正完全适应，但这周的目的就是建立这种承受能力，稍微习惯一下炎热，要尽可能增加在高温下的曝露时间。我们背后有出色的团队，他们做了大量研究，致力于降温和复原等各方面，水平是顶尖的。」

明奈到炎热地方度假

明奈则透露自己在球季结束后，应杜曹的建议去了高温地方度假：「这不只是保持凉快的问题，因为天气就是这样，我认为更重要的是适应炎热和湿度。赛季刚结束，我就去了一个炎热的地方休息，但要真正为这种湿度和高温做好准备确实很难。这与我以往踢过的任何比赛都截然不同，但希望在进入赛事前的这几周内，能够真正感到自在，感觉像在主场一样。」

英格兰小组首场赛事将于6月17日在德克萨斯州达拉斯斗克罗地亚，其后于6月23日在麻省迎战加纳，并于6月27日在新泽西州出战巴拿马。