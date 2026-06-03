西甲｜干拿迪势自由身加盟皇家马德里 与阿诺特重聚

法国守将伊巴希马干拿迪日前确认将于今夏约满后，以自由身离开利物浦，他的下一站很有可能是西甲。据报干拿迪接近加盟皇家马德里，是续阿历山大阿诺特之后，连续两个夏季有利物浦球员以自由身加盟「银河舰队」

干拿迪势加盟皇家马德里。法新社

干拿迪势与阿诺特重聚。法新社

利物浦日前宣布干拿迪的合约在6月30日届满后，将会离开球队。这名27岁球员曾与「红军」就续约展开谈判，惟因双方在身价及薪酬问题上存在分歧而告吹。干拿迪日前发文，指自己在煞科战时仍未知去向，对于未能亲自向球迷道别感到伤心。

拜仁、车路士、PSG曾有意罗致

据《每日电讯报》等多家传媒报道，干拿迪正与西甲班霸皇家马德里展开深入谈判，预料这名法国国脚将登陆西甲。干拿迪于2021年以3500万镑从RB莱比锡加盟利物浦，为红军于各项赛事上阵183场，赢得英超冠军、足总杯及两个联赛杯锦标。由于其合约即将届满，干拿迪早已吸引拜仁慕尼黑、车路士、巴黎圣日耳门等豪门球会的注意，但预料皇马最终会在这场争夺战中跑出。

干拿迪下季若披上皇马球衣，将与利物浦旧队友阿诺特重聚。阿诺特去年夏天拒绝利物浦的续约后，以自由身转投皇马；若干拿迪同样加盟，将是连续两个夏季有利物浦球员以自由身加盟皇马。