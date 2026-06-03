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英超｜利物浦与伊拉奥拿达成协议 料未来数天内官宣

足球世界
更新时间：06:13 2026-06-03 HKT
发布时间：06:13 2026-06-03 HKT

多间英国传媒报道，利物浦已经与伊拉奥拿达成协议，后者才接替日前被解雇的史洛特的帅位，预料消息将于日内官宣。

利物浦今季仅以第5名冲线。路透社
利物浦今季仅以第5名冲线。路透社
伊拉奥拿料将成为利物浦新帅。路透社
伊拉奥拿料将成为利物浦新帅。路透社
伊拉奥拿带领般尼茅夫创下佳绩。路透社
伊拉奥拿带领般尼茅夫创下佳绩。路透社

根据《天空体育》的报道，整个洽商过程由体育总监李察晓士主导，他在2023年仍为般尼茅夫技术总监时，任命伊拉奥拿，翌年转投利物浦。伊拉奥拿当年获晓士招揽，其后在般尼茅夫取得骄人成就，球队在2025-26英超下半季造出18场不败，最终以第6名完成冲线取得欧联资格，仅落后利物浦3分。

据报伊拉奥拿希望带4名教练，加入他在利物浦的的教练团队，有关新帅确认等消息，预料或于未来数日官宣。利物浦于2024-25球季由史洛特接替高普，他于领军首季即助球队赢得英超，但翌季表现下滑，最终仅以第5名完成。

加历查：密集赛程维持高强度是考验

利物浦名宿加历查评价伊拉奥拿，虽肯定对方在般尼茅夫的成就，但对于他能否胜任利物浦主帅则存疑：「他在般尼茅夫绝对令人赞叹，但仍存在巨大的问号。他的高强度足球风格，的确是利物浦希望回归的方向，但执教利物浦并不只是这一回事。史洛特治下的利物浦，在没有控球权时的表现实在太差，伊拉奥拿在这方面确实非常出色。我的忧虑是，每三天一赛时能否维持如此高强度？这与般尼茅夫每周只踢1场，是完全不同的考验。」

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