世界杯2026·列强点评｜C朗最后一舞领军葡萄牙冲冠 中场星光熠熠能攻能守

葡萄牙今届世界杯续由基斯坦奴朗拿度带领征战，今届亦很大可能是这位41岁老将的最后一届世界杯，在配合今季打破英超单季助攻记录的般奴费兰迪斯等猛将下，剑指助C朗和国家夺得首座大力神杯。

葡萄牙于决赛周编入K组。路透社

葡萄牙队长C朗拿度最后一次出战世杯决赛周。美联社

C朗世界杯最后一舞 夺大力神杯最后机会

今年已41岁的C朗今届毫无悬念入选葡萄牙26人大名单，今届亦是他第6度披甲出战世界杯，而效力艾纳斯的C朗今季亦用30球和4助攻，兼助球队夺联赛冠军，反映出自己宝刀未老，而这位一代球星除了大力神杯外基本上已夺球坛大部分荣耀，今次将是他最后一次角逐这个国际球坛其中一项最大荣耀。

葡萄牙中场巨星云集能攻能守

今届葡萄牙阵容同样豪华，尤其是中场云集多位顶级球星，有刚助巴黎圣日耳门卫冕欧联的域天拿和祖奥尼维斯，亦有效力曼联刚打破英超单季助攻记录的般奴费兰迪斯，以及助曼城完成单季本土双冠的贝拿度施华，单是中场已能攻能守，今届被分到K组的葡萄牙与刚果民主共和国、哥伦比亚及乌兹别克一组，出线预计未受太大挑战，相信全队上下仍会为去年七月因车祸去世的利物浦球星祖达而战。

葡萄牙世界杯K组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

17-06 深夜1:00 刚果民主共和国

23-06 深夜1:00 乌兹别克

28-06 早上7:30 哥伦比亚

葡萄牙焦点球员



基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)

位置：前锋

出生日期：05-02-1985

效力球会：艾纳斯

国际赛上阵/入球：226场/143球

C朗拿度

般奴费兰迪斯(Bruno Fernandes)

位置：中场

出生日期：08-09-1994

效力球会：曼联

国际赛上阵/入球：87场/28球

般奴费南迪斯。

贝拿度施华(Bernardo Silva)

位置：中场

出生日期：10-08-1994

效力球会：曼城

国际赛上阵/入球：107场/14球

贝拿度施华。