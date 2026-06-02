世界杯2026｜世界杯开战在即 adidas推复刻系列致敬传奇时刻

世界杯开赛在即，除了主客球衣外Adidas亦推出复刻系列(Bringback Collection)，利用多款曾在这个世界最大的足球舞台上，多支见证无数传奇时刻的指标性国家队球衣，复刻多款经典球衣唤醒球衣背后的文化影响力和球迷记忆。

复刻系列从 FIFA 世界杯的辉煌年代中汲取灵感，为新世代球迷、收藏家及潮人重现经典的剪裁和图案。设计融合大胆的几何图形、同色系条纹、以及抢眼的胸前印花与配色，每款球衣都精准捕捉了 80 年代末、90 年代及 2000 年代初期所定义的足球文化的设计美学。除了球场上著用的专业球衣，这股复刻风潮更延伸至日常街头风，adidas Originals同步引入一系列潮流单品，将足球运动底蕴完美融入现代街头风格。除了传统复刻球衣，adidas 亦推出德国、日本及西班牙等国家队专属主客场的复刻短版球衣，将足球文化与现代时尚美学紧密相连。

日本 Reconstructed Bringback 球衣。公关提供

Bringback Remixed 日本球衣。公关提供

日本1993年主场球衣与当年高潮迭起的「多哈悲剧」外围赛密不可分。球衣以日本足球协会标志——传奇「三足乌鸦」为灵感，大胆采用不对称的几何图案,成为日本足球的隽永象征。此经典设计标志著日本足球迈向世界舞台的新纪元,至今仍是亚洲足球历史上备受推崇的球衣之一;日本 Reconstructed Bringback 球衣是对足球经典的致敬,并融入现代元素。球衣采用松身剪裁设计,穿著舒适,适合日常穿著。 采用耐用的交织布物料,并配有拉绳封口,方便调整松紧。

阿根廷 Reconstructed Bringback 球衣。公关提供

2006 年阿根廷主场球衣。公关提供

阿根廷2006年美斯版主场球衣重新采用阿根廷最优秀球员所穿著的标志性设计,此还原了「潘帕斯雄鹰」当年主场的蓝白间条与作客的深蓝细节,印有美斯的名字及其19号号码,纪念美斯首战FIFA世界杯。这款球衣专为真正球迷设计,将复古与时尚融为一体,是美斯拥趸的必备单品。球衣上同时印有adidas品牌和阿根廷队徽,让你与比赛精神保持联系。自豪穿著上身,向足球界伟大的传奇人物表达支持。阿根廷2006年美斯版主场球衣重新采用阿根廷最优秀球员所穿著的标志性设计,印有美斯的名字和号码。