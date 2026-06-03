世界杯2026｜朝早睇波或成完美时段 丘建威揭世杯新势力：老友记最捧场！

2026美加墨世界杯因时差关系，大量赛事将于香港时间早上进行。当一众习惯「挨夜」的年轻球迷大叹要返工返学难以睇波时，资深足球评述员丘建威（丘Sir）却留意到一股世杯「新势力」正在崛起。丘Sir透露，今届赛事完美的早上时段，正正迎合了近年热衷踢波的「老友记」（退休人士），这班长者或成为今届世界杯最热情的捧场客！

长者足球热潮 退休女士越踢越过瘾

讲波生涯长达20年的丘Sir，近年透过其创办的「小丘足球训练学校」开设「老友记班」，往往座无虚席，120个名额曾创下8分钟爆满的纪录：「现在香港很多退休人士踢波，男男女女都有，比想像中还要多！」丘Sir笑言，班上甚至有约40名退休女士参与，她们由零开始接触足球，现在却越踢越投入，更将足球变成社交圈子，踢完波便一起去饮茶。

面对今届世界的「特别赛程」，丘Sir却认为对这班老友记来说是「黄金时段」：「学生要返学、打工仔要返工，但这班退休人士早上刚好有时间。他们习惯早起，六、七点就起身，早上8点、10点睇波对他们来说不用挨夜，时间最适合不过。」他预期，这班因踢波而爱上足球的长者，将会是今届赛事参与度极高的一个群组。

20年夜鬼变早晨更 靠中国茶提神

虽然老友记睇波零时差，但对于要落场讲波的丘Sir来说，作息颠倒却是一大考验。过去20年讲英超、欧联早已习惯做「夜鬼」，如今要调回早上讲波，丘Sir坦言是一大挑战：「其他拍档可能半夜可以睡一两个钟，但我以前半夜讲波是睡不著的，现在要努力调节。」为了在早上保持清醒，丘Sir的提神秘诀不是咖啡，而是他存放在Locker的「中国茶」。

虽然要克服「早晨更」的睡意，但谈及整体的评述工作量，丘Sir却显得轻松。 作为全球瞩目足球盛事，「FIFA世界杯2026」即将展开史上最大规模的104场赛事，香港将全部由Now TV独家4K直播！作为评述员，尽管今届参赛队伍增至48队，但丘Sir笑言，工作量其实没有大幅增加：「因为赛期拉长了，每人每星期大约也是负责四场赛事左右，不会因为队伍多了就一星期讲八场，所以工作量其实差不多。」

拒绝死背战术 睇好南美球队占地利

谈到今届的评述风格，作为「红裤子」出身的丘Sir表示，不会盲目向观众堆砌战术数据，反而偏好与拍档以「倾偈」的自然形式互补不足，让观众听得更舒服。

至于心水球队，丘Sir点名赞赏法国队的进攻火力，但他同时指出，现代足球已很少有单一「球王」能以一己之力超班夺冠，整体平均更为重要。他特别提到，在美洲作赛的气候与时差，或许会成为南美球队的隐藏优势：「例如巴西，他们不用怎么适应时间，一开波就能见真章，这几支南美球队绝对值得留意。」

记者：杨功煜