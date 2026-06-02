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世界杯2026｜「红裤子」视角拆解战术 陈肇麒迎世杯评述处子骚：最难挨系朝早睇波！

足球世界
更新时间：17:30 2026-06-02 HKT
发布时间：17:30 2026-06-02 HKT

2026美加墨世界杯开锣在即，今届赛事破天荒扩军至48队，合共上演104场激战。对于球迷来说是睇波盛宴，但对于一众评述员而言却是「地狱级」考验。昔日香港传奇前锋、今届首次化身Now TV世界杯评述员的陈肇麒（陈七），直言今次「处子战」的最大挑战并非海量资料，而是要克服时差带来的「朝早睇波」新常态！

凌晨起身化妆 靠咖啡保激情

今届世界杯横跨美洲多个时区，赛事大多集中在香港时间凌晨至中午进行。一向习惯在深夜讲波的陈七笑言，生理时钟大逆转是今次工作的最大难关：「我们平时讲波都是『挨夜更』，早上本来是睡觉时间。今届有17个不同时段，如果负责早上6点的赛事，凌晨4点就要回公司化妆准备，6点至8点那个时段绝对是最难挨的！」

由球场上的射手变成直播室的讲波佬，陈七表示要保持以往踢波的激情，唯有靠「狂灌咖啡」提神。不过他强调，当看到精彩入球时，体内的足球基因自然会被唤醒：「世界杯这么大型的赛事，自己讲波时也会当自己是球迷去欣赏，一见到靓波，情绪自然会高涨！」

「红裤子」出身 拆解新球例与战术

「FIFA世界杯2026」即将展开史上最大规模的104场赛事，香港将全部由Now TV独家4K直播，面对这么数量众多的比赛及陌生的国家队，第一次做世界杯评述员的陈七坦言未来一星期要疯狂「做功课」。作为「红裤子」出身的前职业球员，他希望在评述中带出不一样的视角：「拍档或资料搜集极强的评述员，能提供丰富资讯；而我则会多做技战术分析，例如向观众解释球员为何在那一刻选择用脚内档而非脚背射门。」

此外，今届世界杯引入了不少新球例，例如「10秒换人规例」，即新规则规定当一名球员被换出场时，需要在10秒内离开球场。如果超过10秒，入替的球员被罚等待多1分钟才可出场，期间换人的球队将少一名球员。陈七表示，会在分组赛初段多向球迷解释这些新例，以免观众一头雾水。

同龄人的共鸣 盼C朗圆梦完美作结

除了专注评述，陈七作为球迷，亦有自己的私心期盼。对于很多80、90后球迷而言，今届极可能是美斯与C朗拿度的「最后一舞」。与C朗同属1985年出生、今年齐齐踏入41岁的陈七，对这位葡萄牙巨星有一份特别的共鸣。

陈七分析道：「很多人看精华以为C朗仍很能跑，但留意他在沙特联赛的表现，其实跑动次数已减少，更多是等队友『喂波』。」上届美斯在阿根廷队友的全力辅助下圆梦夺冠，陈七期望葡萄牙的星级阵容今届也能助C朗一臂之力：「如果C朗今届都能捧走世界杯，对我们这一代球迷来说，绝对是一个最完美的结局。」

记者：杨功煜

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