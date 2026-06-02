世界杯2026｜沙列巴死顶踢欧联决赛致背伤加剧 恐无缘美加墨世界杯

据法国传媒报导，阿仙奴防线大将威廉沙列巴（William Saliba）因为在欧联决赛中带伤上阵120分钟，导致其原有的背部伤势恶化。目前法国足总对他的情况感到「真正担忧」，这位25岁中坚随时面临休战数周，出战即将举行的世界杯成疑。

阿仙奴防线大将威廉沙列巴背部伤势恶化，能否出战世界杯成疑。法新社

欧联决赛拼尽致伤势恶化



事实上，沙列巴的背伤并非新患。在英超煞科战作客水晶宫的赛事中，这位整季为球队在联赛上阵30场的夺冠功臣，就因为背部问题缺席了操练，并未被列入大军名单，无法在场上亲自参与高举英超奖杯的时刻。

然而，为了帮助兵工厂争夺140年队史首座大耳杯，沙列巴决心在布达佩斯的欧联决赛中复出。他踢足了全场120分钟，可惜最终球队在极刑大战中，因其拍档加比尔（Gabriel）射失而饮恨。据法国《Foot Mercato》报导，更糟糕的是，高强度的决赛令沙列巴的背伤加剧，他的世界杯之旅已被打上一个巨大的问号。

沙列巴踢足了全场120分钟，但因其拍档加比尔射失而饮恨队史首座大耳杯。新华社

迪甘斯派定心丸



面对外界的忧虑，法国国家队主帅迪甘斯（Didier Deschamps）周一在记者会上迅速扑火，试图淡化事件，迪甘斯表示：「他在这里一切都很好。」当记者进一步追问有关沙列巴可能缺席世界杯的报导时，迪甘斯强硬地反驳：「那不是事实。我不知道这些消息是从哪里来的，我也不想知道。」

法国国家队主帅迪甘斯试图淡化沙列巴可能缺席世界杯事件。法新社

高卢雄鸡后防人脚充裕有替补



如果沙列巴能够保持健康，这位身形高大的中坚绝对是法国队正选的热门人选，预计将与乌柏美简奴（Dayot Upamecano）扼守中路。不过，即使沙列巴真的不幸缘尽世杯，「高卢雄鸡」的防线依然人才济济，主帅迪甘斯手中仍有伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konate）、麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix）、卢卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）及祖利斯古迪（Jules Kounde）等多个顶级替代方案。

