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英超｜曼联弃拉舒福特、奥拿拿将变人球 势遭退货重返卡灵顿随队操练

足球世界
更新时间：11:22 2026-06-02 HKT
发布时间：11:22 2026-06-02 HKT

曼联今夏的转会清洗工作面临巨大阻滞！曾被寄予厚望的自家青训翼锋拉舒福特（Marcus Rashford）以及喀麦隆门将奥拿拿（Andre Onana），在经历了一季的外借生涯后，目前双双面临「无人问津」的尴尬局面。若曼联未能在季前集训开始前为他们找到新东家，这两位高薪「弃将」恐将双双返回卡灵顿训练基地报到，令红魔高层大感头痛。

巴塞放弃正式收购福仔

目前正随英格兰国家队在美国备战世界杯的拉舒福特，其正式转投巴塞隆拿的梦想正逐渐幻灭。根据租借协议，巴塞需于6月15日前支付2,600万镑(约2.74亿港元)方可买断这位28岁翼锋，但财困的巴塞只愿出价一半，而曼联则态度强硬拒绝减价。随著巴塞上周豪掷近7,000万镑(约7.38亿港元)签下安东尼哥顿（Anthony Gordon），加上正追逐马德里体育会阿根廷前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez），拉舒福特的买断计划已被无限期搁置。巴塞或会等到限期过后，才提出续借一季的低要求。

高薪成转会绊脚石

虽然阿仙奴、热刺以至其旧东家阿士东维拉等英超球队对拉舒福特有意，甚至连皇家马德里及拜仁慕尼黑也传出绯闻，但拉舒福特高达31.5万镑(约330万港元)的周薪，以及即将在10月满29岁的年龄，成为了转会的最大绊脚石。若他不肯大幅减薪或与曼联达成解约金协议，要永久离开奥脱福可谓难若登天。这位英格兰国脚若未能赶及在世杯后落实新东家，将不得不重返卡灵顿。

特拉布宗只想多借奥拿拿一季

同样沦为人球的还有门将奥拿拿，他上季被外借至土耳其的特拉布宗，虽然协助球队赢得土耳其杯，但在曼联已彻底失去位置——红魔今季签入的拿文斯（Senne Lammens）更刚当选英超最佳收购。特拉布宗虽然有意留奥拿拿，但极可能只愿提出续借，若未来一个月未能确定去向，他将于下月重返卡灵顿参与季前操练，令曼联的冗员危机进一步加剧。

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