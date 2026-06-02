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英超｜车路士或出售加拿祖止蚀 4支意甲队有兴趣

足球世界
更新时间：07:33 2026-06-02 HKT
发布时间：07:33 2026-06-02 HKT

阿历真度加拿祖由曼联转会车路士仅1年，便可能面临迅速离队的命运。这名阿根廷翼锋转会后的表现未如预期，促使「蓝战士」探讨出售他可能，据称意大利多间顶级球会已对此表示关注。

加拿祖在车路士的表现一般。法新社
加拿祖在车路士的表现一般。法新社
加拿祖未能在车路士企稳正选。法新社
加拿祖未能在车路士企稳正选。法新社

加拿祖去年夏天以约4700万欧元转投车路士，曼联拥有10%的未来转售分成条款。但他在车路士于各项赛事中仅攻入8球，其中英超和欧联各只有1球。根据《goal.com》形容，令车路士感到沮丧的，不只是入球少，更有整体表现不稳定，令他在阵中地位每况愈下。

拿玻里早有意收购

尽管在英格兰表现挣扎，加拿祖在意大利的身价依然不低，当地普遍认为他仍具备顶级潜力。拿玻里长期对他青睐有加，干地早前曾将他视为基华拉斯基利亚的理想接班人，惟曼联当时开价高达7000万欧元，令拿玻里却步。据报拿玻里并非唯一有兴趣的球会，祖云达斯、AC米兰和罗马均已透过中间人收到关于这名翼锋的资料。

可是，假如车路士坚持收回一年前支付的全部4700万欧元，加拿祖转战意甲的可能将大减。意甲顶级球会的财政限制，令罗马和AC米兰等球队不愿为一名刚度过失意赛季的球员付出过高代价，而是更倾向以更优惠的条款谈判，但目前车路士对于出售加拿祖，采取愿意聆听报价的态度。

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