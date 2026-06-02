英超｜史洛特公开信表心声 「与利物浦的连结超越足球本身」

被利物浦解雇的史洛特，在《利物浦回声报》发公开信向球迷表心声，表示「与利物浦的连结超越足球本身」。

史洛特日前被利物浦解雇，距离他领军夺得英超冠军仅事隔1年，然而翌季表现下滑，球队最终以第5名的完成刚过去的一季，惊险地取得最后一张欧联入场券。

史洛特在《利物浦回声报》上以公开信的形式，向球迷表达心声，表示夺得英超冠军「无比特别」。他写道：「我们之间的连结超越了足球本身，超越了晏菲路灯光下的欧战夜，也超越了响起《You'll Never Walk Alone》的声音。你们从一开始就让我感到宾至如归，并在这段旅途上给予我支持，我永远珍惜。」

史洛特被利物浦解雇。路透社

史洛特带领利物浦赢得英超冠军，但翌季仅以第5名冲线。路透社

沙拿与史洛特曾闹不和。路透社

提及胜利巡游意外和祖达离世

他又提及在胜利巡游时，有人在市中心驾车冲入庆祝的球迷中，造成134人受伤的事：「我有幸目睹你们展现出的同情心和团结精神，这种团结多次带领这座城市渡过难关。」利物浦今季又经历了迪亚高祖达车祸离世，史洛特形容「利物浦大家庭展示出的爱、同情和支持非凡，球迷向这名球员致敬的方式，将永远留在我心中」。

向职球员及班主致意

除向球迷致谢外，史洛特亦向职球员和班主致意：「与大家共事是我的荣幸，利物浦第20个联赛冠军属于我们所有人，将永远是球会历史上重要的一页，我们都应该为此感到自豪。我满怀信心地离开，相信前路充满希望。改变是足球的一部分，但我知道这家球会，将继续让爱戴的人们引以为傲。」