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世界杯｜英格兰大军抵美国备战 杜曹对夺标充满信心

足球世界
更新时间：06:28 2026-06-02 HKT
发布时间：06:28 2026-06-02 HKT

英格兰大军抵达佛罗里达，备战世界杯。教头杜曹在起飞前接受《天空体育》的访问，表示对于夺得世界杯「充满信心」。

为高温作战准备逾1年

部份英军球员按照杜曹的建议，已经在美国和加勒比度假，以尽早适应当地天气和时差。英格兰教练团队连同英格兰足总的运动科学家，已就球员在北美，以及可能在淘汰赛阶段在墨西哥所面对的天气等需要适应的条件，准备超过12个月。26人名单中的21人会在各个位置出发，到训练营会合；至于参战欧联决赛的4名阿仙奴球员，以及参战欧协联决赛的水晶宫门将甸轩达臣则获得准许，将稍迟归队。

杜曹带领英格兰出战世界杯。法新社
杜曹带领英格兰出战世界杯。法新社
杜曹对于球队充满信心。法新社
杜曹对于球队充满信心。法新社

而大部分球员已于今晨飞抵迈阿密，展开为期10天的高温适应训练营。杜曹在出发前接受《天空体育》访问，谈及这次世界杯的备战：「当我重新审视比赛并安排训练课和会议，我看到了很高的质素，这立即给了我充分的信心和兴奋感，相信我们能够走得很远。」

「收到未获召球员祝福」

杜曹又说：「然后是一些艰难的、重要的、正面的通话，以及球员的反应，这告诉我们之间已经建立了连结。这令我知道球员非常在乎，我们收到了美好而感人的回应，甚至来自未获征召的球员，他们都送上了祝福。他们的反应告诉我，我们走在正确的道路上，这让我个人感到无比兴奋。」

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