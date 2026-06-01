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港足｜杜国榆北上后有赖球队后勤有进步 慈英唔怕撞位茹子楠以此作推动力学习

足球世界
更新时间：17:34 2026-06-01 HKT
发布时间：17:34 2026-06-01 HKT

港队为备战本月初2场友谊赛，周一（1日）在赛马会香港足球训练中心复操，初次代表港队出战A级赛事的慈英(Jay)和杜国榆(Remi)训练后受访，Remi表示很开心可以代表香港队，亦认为北上后在球队的帮助下有进步，而Jay则希望可以借此机会和其他球员学习。

提到球队有不同的职员帮助分析他的表现和训练，因此也相信自己有所进步。足总FB图
提到球队有不同的职员帮助分析他的表现和训练，因此也相信自己有所进步。足总FB图
Remi也好开心大埔可以2冠作结，亦再获来年亚冠2资格，他亦特别感谢会方令他可以把握今次机会。摄影：魏国谦
Remi也好开心大埔可以2冠作结，亦再获来年亚冠2资格，他亦特别感谢会方令他可以把握今次机会。摄影：魏国谦

杜国榆北上经验有收获

杜国榆季中从大埔转投中甲球会南通支云，他提到效力南通的压力大不同：「节奏上快好多，同埋我哋南通呢队波目标好明确要冲超，而且球迷都好多，每一场压力都好大。」他亦提到球队有不同的职员帮助分析他的表现和训练，因此也相信自己有所进步。Remi以往亦曾入选征战亚运和省港杯，今次是初入选出战A级赛事，对此他表示：「好开心啦，我相信呢个系每一个喺香港踢波嘅球员都梦想代表香港队，今次终于有呢个机会。」Remi也好开心大埔可以2冠作结，亦再获来年亚冠2资格，他亦特别感谢会方令他可以把握今次机会。

慈英今次亦是首次代表港队出战A级赛事。足总FB图
慈英今次亦是首次代表港队出战A级赛事。足总FB图
慈英无惧撞位茹子借此为推动力互相学习。摄影：魏国谦
慈英无惧撞位茹子借此为推动力互相学习。摄影：魏国谦

慈英无惧撞位茹子 借此为推动力互相学习

慈英今次亦是首次代表港队出战A级赛事，对此Jay表示很高兴可以获征召，希望可以趁自己还年轻可以借此机会和其他球员学习，他亦很期待紧接的主客赛事：「在香港大球场比赛总是很棒。我一直很享受在香港球迷面前比赛，他们打气好大声和热情，作为一名球员能得到这样的支持总是很好。当然客场比赛也会很有趣。这些都是我作为一名职业足球运动员想要的经历，能够去海外与这些国家比赛并获得这样的经验。」

司职右闸的Jay同位置上有茹子楠，被问到如何竞争港队正选位置时，他坦言茹子是一位出色的球员，不论港队或港超的表现也非常出色，他说：「他绝对是我可以学习的对象也期待与他合作。当然，我们就是要互相推动。但他比我经验丰富、资历更深，所以我要努力超越他，当然这会很困难，因为他是一名伟大的球员。但我可以从他身上学到很多，也希望这次友赛能有机会上场，学习并展示自己。」

 

记者/摄影：魏国谦

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