转会传闻｜阿根廷名记断言祖利安艾华利斯将离队 马体会深知难敌巴塞PSG挖角

阿根廷国脚前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez）的转会风波持续发酵，阿根廷国家队权威跟队记者加斯顿伊度尔（Gastón Edul）今日直言这位世界杯冠军成员下季继续为马德里体育会效力是「非常困难，甚至几乎不可能」的事。

球员首选巴塞 转会费底线1.5亿欧元

伊度尔在最新报道中详细剖析了这场漫长且复杂的转会拉锯战。他证实，目前已有两家豪门（巴塞隆拿及巴黎圣日耳门）向艾华利斯正式提出报价，但均遭到马体会拒绝。消息指，在艾华利斯的阵营看来，即使巴塞的报价条件不及巴黎丰厚，鲁营球场仍是他的首选。

针对马体会目前的态度，伊度尔分析指出球会正全力捍卫自己的核心资产，立场极度坚定，绝不打算接受低于1.5亿欧元的转会费或任何妥协条件。

他指出：「这是一场双方都在争取最大利益的谈判。马体会必定会尽可能拖长时间捍卫立场，以获得最高的转会费。他们表面上的官方声明和社交媒体帖文都是谈判策略，但他们内部其实非常清楚，要留住艾华利斯已经非常困难。我坚信我的观点。」

PSG视为头号目标、巴塞加码至1.35亿欧元

正如伊度尔所言，两大豪门的挖角攻势从未停止。据悉，法甲班霸PSG一直将艾华利斯视为今夏的首要收购目标，自他效力曼城时期起已对他虎视眈眈，现时更准备以庞大财力满足马体会的要求。

另一方面，阿根廷另一知名记者华朗妮卡布鲁纳堤（Veronica Brunati）亦在社交媒体爆料，指出巴塞隆拿虽然首份1亿欧元的报价被马体会「请食柠檬」，但他们并未放弃，并准备将报价提高至高达1.35亿欧元（包含浮动条款），誓要将这位锋线杀手收归旗下。

马体会对外企硬 社交媒体发帖嘲讽

面对外界排山倒海的转会传闻，马体会高层持续对外不断重申艾华利斯为非卖品，官方社交媒体甚至发布了一系列带有讽刺意味的帖文来嘲笑相关传闻。他们在其中一则幽默帖文中开玩笑称，球会已向巴塞出价购买对方的年轻新星拉明耶马（Lamine Yamal），马体会愿意付出4张演唱会门票、澳洲广播公司的1年订阅会籍和1整包葵花籽。

同时，马体会发言人亦盛赞艾华利斯的职业操守，直言近期的风波只是经理人的操作，强调球员本人并没有主动制造舆论，一直表现得非常专业。