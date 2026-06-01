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港足｜港队备战2场友赛复操 卢比度懒理「坐唔坐正」望为港队注新血

足球世界
更新时间：15:54 2026-06-01 HKT
发布时间：15:54 2026-06-01 HKT

港队为备战周五（5日）先后拍跳蒙古和柬埔寨，球队周一（1日）在赛马会香港足球训练中心开操，暂代主帅卢比度表示今次大军采用更多年轻球员，希望助球队年轻化，关于换帅问题，Chino则表示目前只专注在港队的工作。

卢比度盼港队走向年轻化

港队今个国际赛期窗口将出战2场友赛，在5日先在香港大球场主场对上蒙古，紧接9日将远赴金边作客柬埔寨，而球队周一在FTC进行首次操练，除了孙铭谦未归队外，其余队员都有到场训练。而今次大军名单中有不少较为年轻的身影，例如慈英、甘智健、吴宇曦等年轻球员，Chino表示：「我们固然会尽力争取胜利，但同时我们正努力让球队年轻化，为未来建立一些新东西，我希望给予他们上场时间，所以可能会有一点影响，但我们也会努力在赛果和之后的比赛作平衡。」他亦提到对于今次赛事的期待：「我希望可以看到球队除了有竞争力外，也希望可以看到更有活力和对胜利有饥饿感的球队。」

港队新任主帅或6月后揭盅

据指香港将在9-10月的国际赛期举办东盟杯赛事，但同时亦与亚运会撞期，Chino则指能在香港主办固然很好，但同时在选人上也很棘手，必须平衡两边的人手。早前足总已安排明日召开港队新主帅记者会，但其后宣布延期，同场足总职员指新教练记者会将会于6月后举行，并会连同有关东盟杯详情一同公布，而Chino被问到一直指为港队未来作准备，是否意味他将「坐正」时，他则表示：「我现在的工作是香港队教练，我必须做好我的工作，并全力以赴，若他们明天跟我说我不再是教练我便会离开，但现在我必须做好我的工作，为未来做好准备。」他亦透露自己未来发展未有定案。

 

 

记者/摄影：魏国谦

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