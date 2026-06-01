Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026‧列强点评｜奥地利卷土重来 靠德甲兵争J组出线

足球世界
更新时间：10:56 2026-06-01 HKT
发布时间：10:56 2026-06-01 HKT

奥地利1934年首次出战世界杯决赛周，历来共7次参赛最佳成绩夺季，是一支经验丰富球队，惟近年成绩下滑已连续6届缺席决赛周。今届奥地利的阵容有14人来自德甲，期望靠默契争取于J组出线。

阿奴度域是奥地利首席射手。法新社
阿奴度域是奥地利首席射手。法新社
奥地利于决赛周编入J组。路透社
奥地利于决赛周编入J组。路透社

1934年意大利世界杯奥地利首次出战决赛周取得第4名，20年后于1954年瑞士世杯再打入4强，并于季军战击败乌拉圭取得队史最佳成绩的季军。之后他们5次出战世界杯决赛周于分组和次圈分组出局，自2002日韩世界杯开始更连续缺席6届决赛周。

多达14人效力德甲

今届美加墨世界杯外围赛，奥地利倚重一班德甲球员，包括奥格斯堡前锋基格列治、多蒙特中场沙比萨、卓胡安美卡、RB莱比锡中场包姆加特拿等，凭默契于H组力压波斯尼亚以首名出线。奥地利今次出战决赛周的26人名单，德甲兵更增至多达14人；联同贝尔格莱德红星的首席射手阿奴度域，力争小组出线。
而奥地利身处的J组，卫冕的阿根廷几乎稳夺首名，约旦实力明显未够班，奥地利寄望与阿尔及利亚争次名，或以最佳成绩小组第3名出线淘汰赛。

奥地利世界杯J组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
17-06    下午12:00    约旦
22-06    深夜1:00    阿根廷
28-06    早上10:00    阿尔及利亚

奥地利焦点球员

阿奴度域
位置：前锋
出生日期：19-04-1989
效力球会：贝尔格莱德红星
国际赛上阵/入球：132场/47球

阿奴度域。法新社
阿奴度域。法新社

基格列治
位置：前锋
出生日期：18-04-1994
效力球会：奥格斯堡
国际赛上阵/入球：74场/24球

基格列治。法新社
基格列治。法新社

沙比萨
位置：中场
出生日期：14-03-1994
效力球会：多蒙特
国际赛上阵/入球：97场/25球

沙比萨。路透社
沙比萨。路透社

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
19小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
9小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
4小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
13小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
23小时前
刘德华老婆朱丽倩疑超市被偶遇 零滤镜下反映60岁皮肤状态 专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽倩罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
3小时前
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
20小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
1小时前
星岛申诉王 | 港男债冚债欠17万 拟清数变破产 被𠱁再借财仔 硬食天价手续费
05:04
星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局
放蛇直击
4小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT