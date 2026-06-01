世界杯2026‧列强点评｜奥地利卷土重来 靠德甲兵争J组出线

奥地利1934年首次出战世界杯决赛周，历来共7次参赛最佳成绩夺季，是一支经验丰富球队，惟近年成绩下滑已连续6届缺席决赛周。今届奥地利的阵容有14人来自德甲，期望靠默契争取于J组出线。

阿奴度域是奥地利首席射手。法新社

奥地利于决赛周编入J组。路透社

1934年意大利世界杯奥地利首次出战决赛周取得第4名，20年后于1954年瑞士世杯再打入4强，并于季军战击败乌拉圭取得队史最佳成绩的季军。之后他们5次出战世界杯决赛周于分组和次圈分组出局，自2002日韩世界杯开始更连续缺席6届决赛周。

多达14人效力德甲

今届美加墨世界杯外围赛，奥地利倚重一班德甲球员，包括奥格斯堡前锋基格列治、多蒙特中场沙比萨、卓胡安美卡、RB莱比锡中场包姆加特拿等，凭默契于H组力压波斯尼亚以首名出线。奥地利今次出战决赛周的26人名单，德甲兵更增至多达14人；联同贝尔格莱德红星的首席射手阿奴度域，力争小组出线。

而奥地利身处的J组，卫冕的阿根廷几乎稳夺首名，约旦实力明显未够班，奥地利寄望与阿尔及利亚争次名，或以最佳成绩小组第3名出线淘汰赛。

奥地利世界杯J组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

17-06 下午12:00 约旦

22-06 深夜1:00 阿根廷

28-06 早上10:00 阿尔及利亚

奥地利焦点球员

阿奴度域

位置：前锋

出生日期：19-04-1989

效力球会：贝尔格莱德红星

国际赛上阵/入球：132场/47球

阿奴度域。法新社

基格列治

位置：前锋

出生日期：18-04-1994

效力球会：奥格斯堡

国际赛上阵/入球：74场/24球

基格列治。法新社

沙比萨

位置：中场

出生日期：14-03-1994

效力球会：多蒙特

国际赛上阵/入球：97场/25球

沙比萨。路透社