世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）

2026 美加墨世界杯将于 6 月 11 日展开， Viu TV 周一公布将会于 Viu TV 99 台和网络平台免费直播 25 场赛事，当中包括香港时间 6 月 11 日深夜 3:00 上演的揭幕战，由主办国之一的墨西哥对南非，还有 7 月 14 、 15 日上演的两场准决赛，以 7 月及 18 、 19 日上演的季军战和终极决赛，球迷们不容错过。

日本队父亲节大战免费睇

25场免费直播赛事中，当中包括16场分组赛，惟一众夺标热门队伍中，只有法国首场分组赛，6月16日深夜3点迎战塞内加尔有免费直播，大家想「睇睇办」观赏阿根廷、英格兰等夺标大热，则可能要去到淘汰赛阶段。有免费直播的分组赛中，要数瞩目兼「靓时间」开波，则非日本队莫属，次轮分组赛对突尼西亚，安排于父亲节（21日）中午12点开波，另外，23日更有「双料娱乐」，早上8点先有曼城神锋夏兰特，率领挪威迎战塞内加尔，紧接11时又有另一支非洲代表阿尔及利亚出场，对手为亚洲代表约旦。

世界杯2026将于6月11日深夜正式开始。（资料图片）

日本队被视为世界杯2026夺标黑马之一。（法新社）

久保建英（8号）为日本队中场核心，能否带领「蓝战士」夺得世界杯？（法新社）

世界杯2026│Viu TV 免费直播详情