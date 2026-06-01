世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
更新时间：16:46 2026-06-01 HKT
发布时间：16:46 2026-06-01 HKT
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2026美加墨世界杯将于6月11日展开，Viu TV周一公布将会于Viu TV 99台和网络平台免费直播25场赛事，当中包括香港时间6月11日深夜3:00上演的揭幕战，由主办国之一的墨西哥对南非，还有7月14、15日上演的两场准决赛，以7月及18、19日上演的季军战和终极决赛，球迷们不容错过。
日本队父亲节大战免费睇
25场免费直播赛事中，当中包括16场分组赛，惟一众夺标热门队伍中，只有法国首场分组赛，6月16日深夜3点迎战塞内加尔有免费直播，大家想「睇睇办」观赏阿根廷、英格兰等夺标大热，则可能要去到淘汰赛阶段。有免费直播的分组赛中，要数瞩目兼「靓时间」开波，则非日本队莫属，次轮分组赛对突尼西亚，安排于父亲节（21日）中午12点开波，另外，23日更有「双料娱乐」，早上8点先有曼城神锋夏兰特，率领挪威迎战塞内加尔，紧接11时又有另一支非洲代表阿尔及利亚出场，对手为亚洲代表约旦。
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