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西甲｜摩连奴皇马引援瞄准四大位置 重品格轻名气

足球世界
更新时间：07:12 2026-06-01 HKT
发布时间：07:12 2026-06-01 HKT

摩连奴势将回巢执教皇家马德里，据报他已经与皇马高层就今夏引援讨论，摩连奴表明不追求名气大的球星，而是注重球员的争胜心。他又会著重在4个位置上引援。

欲签愿为球队牺牲球员

根据《阿斯报》的报道，摩连奴已向球会高层表明，他并不会追求高知名度的球员，而是要求签入「渴望成功」、愿意「为球队牺牲」的球员。他评估过去两个赛季得出结论，认为阵容缺乏承担和集体精神，并计划透过引进性格坚强的球员，以改善球队风气，将焦点放在体能、拼劲和斗志之上。

摩连奴势回巢皇家马德里。法新社
摩连奴势回巢皇家马德里。法新社
皇马无冠冲线。法新社
皇马无冠冲线。法新社

在战术层面，摩连奴列出中坚、右后卫、左后卫及中场为引援重点，他认为是争标关键。据指摩连奴首要任务是全面改革后防线，将中路和两翼防守位置均列为主要隐患。在目睹皇马连续两个赛季无冠而终后，这名63岁教练决意建立新的权威感，要求引入至少1至2名具备领袖气质的高水平中坚。

盼为两闸注入新血

防守革新不止于中路，摩帅又要求两闸注入新血；新右后卫能为阿诺特提供真正竞争，而新左后卫的引进则视法兰加西亚的去留而定。穆里尼奥的执教哲学向来建基于稳固的防守根基，他坚持多路防守补强，显示他认为现有阵容对其严苛的战术体系而言过于脆弱。

防线之外，中场亦将迎来重大改革，摩连奴要求引进两种截然不同类型的球员：传统的防守型中场和创造型中场，旨在确保球队在持球和没有控球在脚时均能主导比赛。

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