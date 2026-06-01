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世界杯｜尽早适应时差及天气 杜曹建议英格兰球员赴美国度假

足球世界
更新时间：06:49 2026-06-01 HKT
发布时间：06:49 2026-06-01 HKT

世界杯即将揭幕，各军加紧备战。英格兰代表队教头杜曹建议球员，在世界杯前到美国时区的地方度假，以尽早适应时差及天气。

英格兰将与克罗地亚、加纳和巴拿马同组。法新社
英格兰将与克罗地亚、加纳和巴拿马同组。法新社
杜曹建议麾下到美国度假。法新社
杜曹建议麾下到美国度假。法新社
杜曹将带领英格兰争逐世界杯。法新社
杜曹将带领英格兰争逐世界杯。法新社

英格兰26人大军中的21人，将于周一抵达佛罗里达展开赛前集训，并分别于6月6日和10日迎战新西兰和哥斯达黎加两场热身赛。阿仙奴的迪格兰赖斯、马度基、伊比尔治伊斯和沙卡，以及水晶宫的甸轩达臣，因为出战欧洲赛决赛，将稍后才与大军会合。

杜曹为了确保英格兰能够尽快进入状态，要求麾下在赛季结束后向西方向旅游度假，再集合备战。据《BBC》报道指，多名球员已按要求，在休赛期前往美国或加勒比海地区度假。

料近四分一赛事在高温下进行

今届世界杯天气料将成为重要因素，有研究显示，近四分之一的世界杯赛事可能在摄氏26度以上的高温下进行。另外，适应美国时区亦是一大考量，英格兰的赛前训练基地设于堪萨斯市，比英国时间慢6小时，与他们在6月17日小组赛首场斗克罗地亚属同一时区。至于其余两场小组赛，分别被安排在波士顿斗加纳及在新泽西斗巴拿马，当地时区比英国慢5小时。

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