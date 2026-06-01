世界杯｜IFAB公布球例修订 包括扩大VAR权限、遏制战术暂停等

国际足球协会理事会（IFAB）宣布为世界杯引入一系列规则修订，包括扩大VAR权限、界外球5秒倒数，以及打击战术暂停行为。相关修订已获批准，将于今夏在美国、墨西哥和加拿大举行的世界杯中实施。

世界杯将于6月11日揭幕，IFAB公布一系列球例修订，以下是其中几项重点改例：

VAR权限扩大

VAR将可介入错误发出的第二面黄牌、认错球员事件及错判角球。当第二面黄牌属错判时，VAR将会介入，但不会就场上未有出示黄牌的情况建议补发。至于角球的VAR审查仅用于纠正明显错误，且不得延误比赛重新开始。此外，若自由球开出前有犯规，例如进攻球员在角球开出前阻挡防守球员，亦可介入处理。

VAR将可介入错判第二面黄牌等。法新社

球员在冲突时掩口将可被出示红牌。法新社

遏制战术暂停

IFAB亦致力打击球队借助场上有球员受伤暂停，而进行场中战术会议、拖延比赛的问题。球证目前无法为此正式处罚，但FIFA裁判总监哥连拿（Pierluigi Collina）表示球证将采取「主动」，「当门将躺在地上受伤时，我们不允许球员前往球员席，门将有受伤的权利，但球员没有离场与教练进行战术暂停的权利」。

新反拖延措施

球证将使用可见的五秒倒数计时器处理界外球和球门球。若界外球在倒数结束前未能掷出，控球权将转交对方；若球门球被拖延超过倒数时限，对方将获得角球。

新行为守则

球员在冲突时以手、手臂或球衣遮掩口部，将被出示红牌，但在与对手进行友好交谈时遮掩口部则不受处罚。球员因不满球员判决而离开球场，同样将被出示红牌；若球队导致比赛被迫中止，将自动判输；鼓励球员离场的球队职员亦将受到同等处分。