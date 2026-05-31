足球 | 2025/26香港足球明星选举顺利完成 伊拿拉文迪当选足球先生

香港足球界一年一度的盛事「2025/26香港足球明星选举颁奖典礼」将于今晚6时半于湾仔香港会议展览中心举行。今届总共颁发了18个奖项，其中包括香港足球先生、最佳教练、最佳青年球员、「球员之星」、「最受球迷欢迎球星」、「最佳港队球员」和香港足球明星十一人。

2025/26香港足球明星选举「足球先生」 由杰志球员伊拿拉文迪获得。

2025/26香港足球明星选举「足球先生」 由杰志球员伊拿拉文迪获得。廖伟业摄

2025/26香港足球明星选举「最佳教练」由杰志教练卡迪朗获得。

2025/26香港足球明星选举「最佳教练」由杰志教练卡迪朗获得。廖伟业摄

2025/26香港足球明星选举「最佳港队球员」由陈晋一获得。

2025/26香港足球明星选举「最受球迷欢迎球星」由大埔球员加比尔获得。

2025/26香港足球明星选举「最受球迷欢迎球星」由大埔球员加比尔获得。廖伟业摄

2025/26香港足球明星选举 「球员之星」由高力北区格兰特获得。

2025/26香港足球明星选举 「球员之星」由高力北区格兰特获得。廖伟业摄

2025/26香港足球明星选举「金手套」由两位球员共同获得，分别由理文陈嘉豪与东区保罗获得。

2025/26香港足球明星选举「金手套」由两位门将共同获得，分别由理文陈嘉豪与东区保罗获得。

2025/26香港足球明星选举「神射手」由东方球员大久保优获得。

2025/26香港足球明星选举「神射手」由东方球员大久保优获得，不过有事未能出席。廖伟业摄

19:35 高力北区前锋格兰特，东方球员大久保优， 理文艾华顿，获得2025/26香港足球明星选举最佳前锋，每人获得一万元奖金。

高力北区前锋格兰特获得2025/26香港足球明星选举最佳前锋。廖伟业摄

东方前锋大久保优获得2025/26香港足球明星选举最佳前锋，不过今日未能出席。廖伟业摄

理文前锋艾华顿，获得2025/26香港足球明星选举最佳前锋。廖伟业摄

19:33 门将 黄振鹏 为颁奖揭晓三个前锋。

19:25 2025/26香港足球明星选举，最佳中场由杰志伊拿拉文迪， 杰志陈俊乐， 杰志神田梦実获得。

杰志球员伊拿拉文迪获得最佳中场。廖伟业摄

杰志球员陈俊乐获得最佳中场。廖伟业摄

杰志球员神田梦実获得最佳中场。廖伟业摄

2025/26香港足球明星选举，最佳11人后卫由大埔的加比尔，韦法顿，理文的杜素诺夫，杰志的甘智健获得。

理文球员杜素诺夫获得最佳11人后卫。廖伟业摄

大埔球员加比尔获得最佳11人后卫。廖伟业摄

大埔球员韦法顿获得最佳11人后卫。廖伟业摄

杰志后卫球员甘智健获得最佳11人。廖伟业摄

2025/26香港足球明星选举，最佳守门员由东区球员保罗获得，并获得一万元奖金。

最佳守门员由东区球员保罗获得。廖伟业摄

19:00 2025/26香港足球明星选举，最佳青年球员由杰志球员甘智健与李乐谦获得由现职文化体育及旅游局首席助理秘书长聂继恩颁奖。两位分别获得五千元奖金。

最佳青年球员甘智健。廖伟业摄

最佳青年球员李乐谦。廖伟业摄

18:45 中国香港足球总会（足总）主席霍启山 开幕致辞。

18:35 香港足球明星选举颁奖典礼即将开始。