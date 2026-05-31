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持续更新 |「2025/26香港足球明星选举颁奖典礼」将于今晚六时半举行

足球世界
更新时间：18:08 2026-05-31 HKT
发布时间：18:08 2026-05-31 HKT

香港足球界一年一度的盛事「2025/26香港足球明星选举颁奖典礼」将于今晚6时半于湾仔香港会议展览中心举行。今晚将会颁发五个组别的奖项，分别是「香港足球明星十一人」、「最佳青年球员」、「最佳教练」、「最佳港队球员」以及「最受球迷欢迎球星」，各奖项结果将在典礼上揭晓。

19:25  最佳中场由杰志伊拿拉文迪， 杰志陈俊乐， 杰志神田梦実获得。

最佳11人后卫由大埔的加比尔，韦法顿，理文的杜素诺夫，杰志的甘智健获得。

最佳守门员由东区球员保罗获得，并获得一万蚊奖金。

19:00  最佳青年球员由杰志球员甘智健与李乐谦获得由现职文化体育及旅游局首席助理秘书长聂继恩颁奖。两位分别获得五千蚊奖金。

最佳青年球员甘智健。廖伟业摄
最佳青年球员甘智健。廖伟业摄
最佳青年球员李乐谦。廖伟业摄
最佳青年球员李乐谦。廖伟业摄

18:45  中国香港足球总会（足总）主席霍启山 开幕致辞。

18:35  香港足球明星选举颁奖典礼即将开始。

 

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